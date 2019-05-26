Серый волк Николай ВОРОНИН: Нелепая страна #63





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10162

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:15 Забавно все перешло от дикарямбии чинушек, в которой среди всяких идиотизмов и мутностей вдруг обнаружились вялые попытки ввести наконец через два десятка лет 21 века кусок удобной пластмассы с чипом при проезде.



Но интересно не само явление чего-то глупо шевелящегося в голове не сильно умных и жуликоватых чинушек. Интересен оказался сам феномен того, что население при таких реально тупеет.



При большом желании в уравнении отупения можно получить достаточно приличной точности результат.



И так, строим формулу.



1. неизвестное. Скажем "Х"

Пока неизвестно как тупизна и коррупция чиновников количественно влияет на отток людей грамотных и цивилизованных, которым жить в условиях некомфортного города с полной антисредой для проживания и тупейшими артефактами на каждой улице невозможно.

Но это можно выяснить мониторя уровень уезжающих, образовательный и уровень человеческого развития потока из таких дичающих городов, где фактически всё украдено, а что не украдено, ибо невозможно или хорошо забетонировано, то доведено до идиотского состояния.





2. Второе неизвестное. Скажем "Y"

Неизвестно сколько компенсационных прибывающих, абсолютно иногда диких, приезжает на освободившиеся места от цивилизованных, уезжающих во всех направлениях, от Столиц до других городов и стран, где есть цивилизация.

При коррумпированной клептократии с сильным признаком идиотизма в деревне все естествеенно разрушается, что вынуждает дикарей поднимать свои зады и дуть в город объединяясь с себе подобными в свою среду диких.



Лучше всего выразился таксист в Костанае в прошлом году. Он сам приехал в город лет десять назад с аула, но при виде совсем диких и тупящих на переходах, прущих на красный или глупо перебегающих шипел на все такси: "Аул, деревня, а при проезде городской больницы, откуда дикие экземпляры лезли в ларьки и магазины, переходя как попало и демонстративно плевав на движение, он употреблял все три термина сразу, (получалось Больница-аул-деревня)





3. неизвестное. Зависимое от первых двух. Скажем "Z"

Неизвестно, как влияют первые два неизвестных, на третью. Но она несомненно есть. И эта третья прямой результат вымывания цивилизованного окружения Х и нарастания одичамбии Y эти две неизвестные развиваясь меняют общество и когда эти изменения повальные, порождают составляющую Z.

Это когда уже все повально украдено и маргинализировано, а кругом бродят одичалые экземпляры, то у инертной массы возникает стадное одичание по среде. (хотя часть даже самой инертной массы при этом присоединяется к X.



Именно отсюда потом появляются инертные, не способные увидеть реальной пользы оплаты картой проезда, когда она физически видна во всем цивилизованном мире.

Именно от своего пребывания в дикой среде они не могут использовать свой мозг чтоб определить, что можно нигде не светить основной пластик, с деньгами и использовать мнжество расходных карт с безопасными суммами для удобной оплаты мелких покупок, проезда в цивилизованном такси, интернет магазинах типа Озон или покупая на Амазон итд.

Они не виноваты, у них среда такая, ничего кроме одичания не предполагающая в своём сформированном окружении.



Остаётся только провести тщательное анкетирование и изучение массы представителей Х, Y и Z И выяснить как, в каких пропорциях должны быть представлены в этой формуле неизвестные.



Интересно какая циферка получится на выходе.

Но это работа хорошего честного студенческого исследования, которое опять же может быть проведено только в условиях свободного общества. В дикарямбиях оно само собой проведено быть не может.



Так что увы, можно только предполагать, оперировать данными с большими разбросами и гадать.



Впрочем гадать в дикарямбиях отдельное, особо интересное занятие. Иногда им целые министерства заняты, а не только региональные жалкие чиновники.



[Исправлено: Серый волк, 30.05.2019 - 09:36]