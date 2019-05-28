pro100tak Re: Через аттракционы можно заразиться глистами и менингитом -... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 325

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:54 Цитата: Серый волк:

заговор батутов и прочих каруселей

Ржунимагу!!! Было бы не так весело, если не было бы так грустно. Там, где все ровно и близко, без катастрофического расслоения, проблем с тараканами, блохами, вшами нет, не бывает и не может быть априори. Там нет необходимости следить за ладошками, более того, тамошние дети постоянно пихают какие-нибудь печенюшки друг другу в рот. А наши мамаши должны орать во все окружающее пространство "там не ходи, снег на башка попадет"?