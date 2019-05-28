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§ NG.kz
Через аттракционы можно заразиться глистами и менингитом - врачи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35837
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детские аттракционы могут быть источником микробного заражения глистами, менингитом и пневмонией. В территориальном департаменте Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава по Нур-Султану рассказали о том, как защитить детей в летний период.
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§ Vital
Re: Через аттракционы можно заразиться глистами и менингитом -...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7619
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я ж воскресный папа. Взял неделю назад сына на карусель. Хотел на карусели кругозор покатать. Чёт посмотрел и передумал. Взял билеты на машинки. Прикольная тема. Мужик гонял сыном на тачьке. Все смотрели. Со стороны. Я сынку учил как надо убегать от неодекватного чела. Классно получилось. Мороженое потом покушали. Кстати я обратил внимание что пап нету в парке. Только мамы.
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§ Серый волк
Re: Через аттракционы можно заразиться глистами и менингитом -...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10155
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.05.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё понятно! Это всемирный заговор батутов и прочих каруселей! Целая армия вшей, глистов, возбудителей менингитов и пневномний на этих батутах высадили десант (и как только гады все поместились) и привели ко всем неудачам в политике и экономике!
В статье не хватает авторитетного экспертного заключения какого-нибудь костанайского доцента, но тем не менее доблестный акимат уже наверное готов сразиться с ближайшим батутом и покарать найденных на нем глистов и прочих прихлебателей. :lol:
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§ pro100tak
Re: Через аттракционы можно заразиться глистами и менингитом -...
pro100tak


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Сообщений: 325
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 29.05.19 - 02:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
заговор батутов и прочих каруселей

Ржунимагу!!! Было бы не так весело, если не было бы так грустно. Там, где все ровно и близко, без катастрофического расслоения, проблем с тараканами, блохами, вшами нет, не бывает и не может быть априори. Там нет необходимости следить за ладошками, более того, тамошние дети постоянно пихают какие-нибудь печенюшки друг другу в рот. А наши мамаши должны орать во все окружающее пространство "там не ходи, снег на башка попадет"?
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§ elektron
Re: Через аттракционы можно заразиться глистами и менингитом -...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2981
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.19 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Через аттракционы можно заразиться глистами и менингитом - врачи//

Вот это новость, а об общественном транспорте, тележках для закупок магазных? Что забыли? или только карусельки "ядовитые"? однако! :-o
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§ Сыкымы
Re: Через аттракционы можно заразиться глистами и менингитом -...
Сыкымы


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Сообщений: 892
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.05.19 - 02:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот это новость,

Цитата:
Серый волк:
Всё понятно!

Такие ответы на ровном месте не появляются. Видимо, "яжматери" наседают на данный департамент с требованием проверить кабинки аттракционов на предмет санэпидблагополучия.
"Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша"...
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