elektron Re: От горячей воды отключили районы Костаная, запитанные от ... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2981

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:19 Мда читаю и ржунемогу!

//Руководство ГКП «КТЭК» сообщает, что наряду с гидравлическими испытаниями ведутся ремонтно-профилактические работы, анализ работы общедомовых приборов учёта тепла (ОПУТ) и индивидуальных приборов учёта горячего водоснабжения (ИПУ ГВС) на предмет правильной эксплуатации приборов//

Это разве не в обязанности домовладельцев? или тех же ПКСК?

//выявления количества тепловых потерь внутридомовых систем теплоснабжения многоквартирных жилых домов (МЖД) в летний период//

Каким боком их это касается. Счётчик считает, баблосы в кассу, или?

Пчёлы против мёда?

А нельзя один раз и качественно сделать?

У меня вот уже 10-ть лет перебоев ни с теплом ни с горячей водой, не зимой ни летом нет.

Как таг? (Ну одна или две аварии может были, даже и не вспомню. максимум 5-6-ть часов перебой был)

А как батареи и двери незаконно за неуплату снимать, так первые.

может сначала о сервисе подумать и обеспечить.7