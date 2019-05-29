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§ NG.kz
От горячей воды отключили районы Костаная, запитанные от ТЭЦ и котельной № 3
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35837
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С утра 27 мая горячая вода перестала течь из кранов в 5-м, 6-м, 7-м,8-м, 9 микрорайонах, районах ГАИ, КЖБИ и центральной части Костаная. Причина - второй этап опрессовки тепловых сетей, который начался сегодня.
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§ elektron
Re: От горячей воды отключили районы Костаная, запитанные от ...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2981
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда читаю и ржунемогу!
//Руководство ГКП «КТЭК» сообщает, что наряду с гидравлическими испытаниями ведутся ремонтно-профилактические работы, анализ работы общедомовых приборов учёта тепла (ОПУТ) и индивидуальных приборов учёта горячего водоснабжения (ИПУ ГВС) на предмет правильной эксплуатации приборов//
Это разве не в обязанности домовладельцев? или тех же ПКСК?
//выявления количества тепловых потерь внутридомовых систем теплоснабжения многоквартирных жилых домов (МЖД) в летний период//
Каким боком их это касается. Счётчик считает, баблосы в кассу, или?
Пчёлы против мёда? :-o :lol:
А нельзя один раз и качественно сделать?
У меня вот уже 10-ть лет перебоев ни с теплом ни с горячей водой, не зимой ни летом нет.
Как таг? (Ну одна или две аварии может были, даже и не вспомню. максимум 5-6-ть часов перебой был) 8-)
А как батареи и двери незаконно за неуплату снимать, так первые.
может сначала о сервисе подумать и обеспечить.7 8-) :lol:
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§ Гога
Re: От горячей воды отключили районы Костаная, запитанные от ...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 908
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.05.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все в стране - клоунада.
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§ Гога
Re: От горячей воды отключили районы Костаная, запитанные от ...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 908
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.05.19 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
А нельзя один раз и качественно сделать? Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34923#804323
-- Нииззя !!! Тогда все без работы останутся .
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§ elektron
От горячей воды отключили районы Костаная, запитанные от ТЭЦ и котельной № 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2981
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.19 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Нииззя !!! Тогда все без работы останутся .

Ну да согласен. Одно дело каждый божий год теплотрассу копать и менять, за счёт КТЭК. А потом ведь нужно новый асфальт положить, "лучше" прежнего (за счёт налогоплательщиков). Бюджет пилить как без этого?

[Исправлено: elektron, 29.05.2019 - 19:33]
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§ Гога
Re: От горячей воды отключили районы Костаная, запитанные от ...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 908
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.05.19 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
допуске работников тепловой компании к приборам учёта тепловой энергии и приборам учета горячей воды в квартирах потребителей Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34923#804324
С какой стати ??Я плачу вовремя ,сертификацию прошел ,поверку сделал - что вы хотите увидеть !!
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