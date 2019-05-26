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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35837
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последнее время суды по всей республике завалены исками чиновников по защите чести и достоинства. У нас даже там, где должны быть сильные люди - это люди в погонах, и то оказалось много ранимых и обидчивых.
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§ Маркс
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.05.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В Казахстане вообще в счёт включается обслуживание в 95% заведений общественного питания.

Все эти деньги идут на общий счет, а чаевые - это благодарность клиента за особый подход в обслуживании, а не просто за то, что ему принесли кастрюлю с супом. Чаевые - это индивидуальность подхода, это - лебеди на заправленной кровати, посыпанной лепестками роз, это завуалированная взятка за особое отношение к клиенту.

Но г-ну Yang'у это невдомек, он не любит наличные, у него только карточка, поэтому все прелести жизни проходят мимо. Из аэропорта ночью ему приходится идти пешком, потому что ночью в аэропорту есть только одна щель, куда он может засунуть свою карточку и про нее он узнал от частников, отказывающихся везти его домой и таскать его багаж. Его ненавидят все нищие и алкаши с горящими трубами, вслед ему всегда летят проклятия, когда он гордо идет мимо со своей карточкой. Он даже не сможет занять коллеге 80 тенге на проезд, когда тот забудет свой кошелек дома.

Г-н Yang еще не стоял в тех очередях, где карточки будут у всех, поэтому сейчас ему кажется что в очередях никто не тупит, ведь в своем глазу бревна не видно, а все остальные платят наличкой. Он не верит, что с его чудесной карточки можно украсть деньги, но когда это случится, он будет тереть жадными кулачками свое красное сморщенное личико, горько рыдая и проклиная тот день, когда он завел себе карточку.
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§ Victor Yang
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Victor Yang


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Сообщений: 11573
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.05.19 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Из аэропорта ночью ему приходится идти пешком, потому что ночью в аэропорту есть

Цитата:
Маркс:
Его ненавидят все нищие и алкаши с горящими трубами, вслед ему всегда летят проклятия, когда он гордо идет мимо со своей карточкой. Он даже не сможет занять коллеге 80 тенге на проезд, когда тот забудет свой кошелек дома.

Это, разумеется, очень веские аргументы, чтобы отказаться от платёжных карт. Ну да ладно, не буду ничего более объяснять, а то ещё хуже можно сделать, согласно народной мудрости.
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6530
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.05.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Правильно, а другой предприниматель будет продавать за нал, но дешевле, а клиенты пусть сами решают, куда им идти, туда где удобнее или туда, где выгоднее.

Ценник не от этого зависит.Есть разные категории предпринимателей,одни изначально работают на обороте и ставят минимальные ценники,другие особо не напрягаются работают по принципу #комунадототкупит,тот кто шевелится и что то делает сможет и на безнале уделать конкурента.
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§ Маркс
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.05.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это, разумеется, очень веские аргументы, чтобы отказаться от платёжных карт.

Это веские аргументы не отказываться от налички, размахивая картой где надо и не надо. Просто не стоит впадать в крайности, игнорируя разумную достаточность. Может быть, когда-то и придет светлое время, когда совсем не будет налички и будут сплошные карточки, но это будет ой как не скоро. Примерно так же быстро, как телевидение убило театры и кино.
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§ Victor Yang
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11573
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.05.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это веские аргументы не отказываться от налички

А ты тут где-то видел, что кто-то утверждал обратное? Если говорят что карты - это удобно, это совсем не значит что все отказываются от наличных. А ты, как раз, и стал доказывать, что карты - это больше неудобно, чем удобно. Оптимальные варианты тебе неведомы? Только крайности, везде и во всём?
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§ Маркс
Re: Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.05.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Оптимальные варианты тебе неведомы? Только крайности, везде и во всём?

Ты статью-то читал с обсуждением или так, погулять вышел? Я тут только и говорил, что о разумной достаточности и лезвии бритвы, подчеркивая неудобства карты в определенных ситуациях. А так же то, что за любое удобство придется платить.

Но даже если сравнивать крайности, как ты хочешь, то без налички обойтись невозможно, это ты сам признал, а без карточки можно жить, не тужить.
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§ elektron
Re: Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2981
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.05.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
то без налички обойтись невозможно, это ты сам признал, а без карточки можно жить, не тужить

Вот тут не соглашусь. Что наличка нужна, не спорю. Но с наличкой я ограничен. А с карточкой, могу и отпуск оплатить, такси проезд и чаевые дать (во всяком случае у нас), так же и в гостинице или ресторане. Да и в отпуске, той же Турции, Египте, Канарах, Кабо Верде, Австрия, Франция, можно долго перечислять. Сам не везде ещё был :-x ;-) так же карточкой всё можно оплатить. А при необходимости снять нужную сумму, прежде чем менять по не очень выгодному курсу. Кстати на Кабо Верде не видел обменников, а автоматы для снятия денег есть ;-) Там правда и медицины ент, совсем всё запущено, на синегал лететь нужно. :lol:
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1939
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.05.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ, вы в курсе, что статья не только о платежных системах? :lol:
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§ elektron
Re: Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2981
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Да три дня назад читал, но забыл про что! :-o :lol:
Просто тема интересно развивалась, или может развивается ещё. Посмотрим.
;-)
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§ Мишаня
Re: Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 719
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 30.05.19 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Народ, вы в курсе, что статья не только о платежных системах?

Конечно. Смешались в кучу люди, кони. Котлеты, не отделимые от мух. А также теплые и мягкие понятья...
Придет в РК цивилизация. С оплатой картами, часами и смартфоном. И как в цивилизованных странах Маркс сможет заплатить за такси и дать чаевые. Ведь это для него так важно! Вот мне в РФ все это доступно. Дойдет и до вас! Не надо сопротивляться современным финансовым инструментам. Это удобно!
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