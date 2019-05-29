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§ NG.kz
Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35836
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам местных властей, большой комплекс повысит туристическую привлекательность Амангельдинского района.В проекте участвуют меценат Сапар Ыскакулы, бывший сенатор, кандидат юридических наук Серик Акылбай и архитектор Сагындык Смайылулы.
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* drakon
Re: Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16383
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кто эти 9 человек?... :-o
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§ таноми52
Re: Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 739
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.05.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По мнению местных властей, комплекс повысит туристическую привлекательность района."


Видимо, так же, как колесо обозрения в Рудном повысит инвестиционную привлекательность города!
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* drakon
Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16383
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.19 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
повысит инвестиционную привлекательность города!

Наверное Областных туда будут - ложить,
а может - класть? Не знаю,как правильно... 8-)
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§ Гога
Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской области
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 904
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.05.19 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
drakon
- Так думаю, что фамилии в тексте названы.
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