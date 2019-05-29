Гога Re: Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 903

Регистрация: 06.07.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:05 И вновь повторю -*Марк Твен: «Если бы от нас что-то зависело на выборах, нас бы туда просто не пустили…»***, так что будет столько % сколько надо - *Не важно, как голосуют, - важно как считают*!!