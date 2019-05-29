Yorik Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 615

Регистрация: 19.11.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:42 Цитата: yudjin:

Причем не только билбордами

Интересно

Запретил изображение на билбордах - и на них только фамилия. А на листовках есть изображение - но это же не билборд. Следовательно, формально запрет соблюдён