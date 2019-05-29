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§ NG.kz
Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35836
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Президент с самого начала максимально ограничил свое участие в агитационной кампании. Всю агитационную работу он доверил своему общественному штабу", - сообщил корреспонденту Tengrinews.kz советник Главы государства Ерлан Карин.
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* Yorik
Re: Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 29.05.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
строго запретил агитационные билборды с его изображением

Запрет видимо именно на изображение? Так-то билбордами с фамилией весь город пестрит...
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* drakon
Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16382
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Токаев и Еспаева не примут участия в теледебата

И я бы их - не выбрал... 8-)
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§ Сергей_я
Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2722
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.05.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И я бы их - не выбрал...

А вы бы и не смогли, даже если б и захотели :lol:
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§ yudjin
Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5931
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.05.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Так-то билбордами с фамилией весь город пестрит...

Причем не только билбордами. Многие новые остановки-стринги залеплены листовками.

Смотрите, как надменно поверх призыва "НЕ МУСОРИТЬ" наклеены агитационные материалы.
И плевать, что самовольная расклейка объявлений в местах не предназначенных для этого наказывается штрафом... Кандидат - ни причём! Штаб -виноват?
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* Yorik
Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 615
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 29.05.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Причем не только билбордами

Интересно :-)
Запретил изображение на билбордах - и на них только фамилия. А на листовках есть изображение - но это же не билборд. Следовательно, формально запрет соблюдён 8-)
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