Цитата: - Очень приятно, что за короткий период из 4-й поликлиники сделали "конфетку"

Следуя известной поговорке, до этого она была полное "Г"?





Цитата: - Если человек получил качественное хорошее лечение, но полгода добивался этого лечения, когда его футболили от одного врача к другому, то у него останется негативный отзыв. Я хочу подчеркнуть, что мы занимаемся не повышением качества услуг в медучреждениях, где сейчас нехватка кадров, а нацелены на сервисное сопровождение зданий.



Какой абсурдный и противоречивый вывод: кадров - жок, лечения ВОВРЕМЯ - жок, достойного обслуживания - жок... Но называют это "качественным и хорошим лечением".

При этом не нацелены повышать именно лечебную составляющую, а лишь красить стены и переодевать персонал... очередная обертка получается.

Вспоминаю афоризм Фаины Раневской про то, что под самым красивым хвостом павлина оказывается самая обычная куриная, извините, зад...ца.