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§ NG.kz
Как из поликлиник сделать «конфетки», обсудили на совещании по повышению качества услуг в сфере здравоохранения в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35834
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Новый стандарт мы внедрили в поликлинике № 4, где оформили фойе в белый цвет, пресс-стену для пациентов - в бело-зеленый, а цветом формы для медперсонала стал бирюзовый, - сообщил руководитель управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК.
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§ yudjin
Re: Как из поликлиник сделать «конфетки», обсудили на совещании...
yudjin


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Сообщений: 5930
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.05.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Очень приятно, что за короткий период из 4-й поликлиники сделали "конфетку"

Следуя известной поговорке, до этого она была полное "Г"?


Цитата:
- Если человек получил качественное хорошее лечение, но полгода добивался этого лечения, когда его футболили от одного врача к другому, то у него останется негативный отзыв. Я хочу подчеркнуть, что мы занимаемся не повышением качества услуг в медучреждениях, где сейчас нехватка кадров, а нацелены на сервисное сопровождение зданий.


Какой абсурдный и противоречивый вывод: кадров - жок, лечения ВОВРЕМЯ - жок, достойного обслуживания - жок... Но называют это "качественным и хорошим лечением".
При этом не нацелены повышать именно лечебную составляющую, а лишь красить стены и переодевать персонал... очередная обертка получается.
Вспоминаю афоризм Фаины Раневской про то, что под самым красивым хвостом павлина оказывается самая обычная куриная, извините, зад...ца.
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§ Victor Yang
Re: Как из поликлиник сделать «конфетки», обсудили на совещании...
Victor Yang


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Сообщений: 11572
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.05.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Новый стандарт внешнего вида для поликлиник мы внедрили на базе поликлиники № 4, в которой оформили фойе в белый цвет, пресс-стену для пациентов - в бело-зеленый, а цветом формы для медперсонала стал бирюзовый, - сообщил руководитель управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК. - В этой поликлинике предусмотрены пандусы и лифты для инвалидов, есть указательные стрелки о расположении кабинетов. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34950?1559112548

Цитата:
Если после внедрения такого стандарта мы получим положительный эффект и положительные отзывы от пациентов, тогда этот стандарт нужно тиражировать во все поликлиники области, Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34950?1559112548

Рукалицо. Положительные отзывы из-за внешнего оформления? Пациенты как в музей туда ходят, что-ли? Или новая отрасль - "поликлинический туризм"? Внешнее оформление - последнее, в чём нуждаются наши поликлиники. А пандусы и лифты для маломобильных групп населения по нормам давно положены. И я поражаюсь теме совещания - мы покрасили помещения по-другому. Тьфу!
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