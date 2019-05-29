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§ NG.kz
Процессинговый центр для дистанционного общения с водителями откроют в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35834
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.19 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 июля функции по приему экзаменов на знание ПДД, выдаче водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков передадут из МВД в госкорпорацию "Правительство для граждан". Цель реформы - снижение коррупционных рисков.
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§ Yorik
Re: Процессинговый центр для дистанционного общения с водителями...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 613
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 29.05.19 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сотрудники в прессинговом центре проверяют

?
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* drakon
Процессинговый центр для дистанционного общения с водителями откроют в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16380
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
?

Нее, прессуют... :lol: :oops:
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