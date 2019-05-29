alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #844





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Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 11:30 Цитата: drakon:

Они скоро будут - недействительны...



да действительны они. и будут действительны.

их просто печатать и выпускать в оборот перестали.

и будут изымать по мере поступления в банки.

а свои я в феврале прошлого года поменял. в банке.

правда чуток при обмене потерял. но очень немного.