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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3472
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.19 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
100 и 200€ купюры..


таких крупных не видел ни разу?
у нас в основном 500 е ходят в обиходе.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16380
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
таких крупных не видел ни разу?

Я имел ввиду - нового образца.
А 500-ки ваще отменили. Их больше -
не будет. Обменять их нужно до
31.12.2019 года... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16380
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у нас в основном 500 е

Алекс, так что отдай свои 500-ки,
завгару. Пусть обменяет их у себя.
И у него не бери - их.
Они скоро будут - недействительны... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3472
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Они скоро будут - недействительны...


да действительны они. и будут действительны.
их просто печатать и выпускать в оборот перестали.
и будут изымать по мере поступления в банки.
а свои я в феврале прошлого года поменял. в банке.
правда чуток при обмене потерял. но очень немного.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16380
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
их просто печатать и выпускать в оборот перестали.

Алекс,делай, как - знаешь.
Я тебя - предупредил.
У меня знакомая в -Sparkasse... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3472
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У меня знакомая в -Sparkasse..


знакомая. где познакомились.
сколько длится знакомство.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16380
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сколько длится знакомство.

Познакомились - 14.08.2000 года,когда
оформлял карту... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3472
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.05.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Познакомились - 14.08.2000 года,


длительная связь.
то то ты сберкассу фотографировал из-за кустов.
фото выставлял тут .
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16380
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.05.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже и не - предполагал,что такой орден-

Существует. А им даже Храпунова,награждали... :lol: :oops:
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