Цитата: Он попросил при обнаружении рекламы наркотических препаратов - таких как «Спайс» и «Скорость» - немедленно обращаться в полицию.

А смысл?

Они закрашивать что ли будут?

У нас на доме несколько таких надписей, которые хорошо видны участковым, которые находятся аккурат напротив в соседнем доме... но что-то не замечал их реакции.

Как и они почему-то не замечают бомжей, поселившихся в тепловом коллекторе, также находящемся рядом с участковыми.

Возникают сомнения в полноценности зрения полицейских... ну или в их желании увидеть и принять меры.