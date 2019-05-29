/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанайские полицейские и председатели ПКСК будут обмениваться информацией в WhatsApp		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Костанайские полицейские и председатели ПКСК будут обмениваться информацией в WhatsApp
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35832
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.05.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начальник ДП, генерал-майор Бекет АЙМАГАМБЕТОВ попросил при обнаружении рекламы наркотических препаратов - таких как «Спайс» и «Скорость» - намедленно обращаться в полицию. "Мы должны противостоять этому сообща", - отметил он.
Читать новость

§ yudjin
Re: Костанайские полицейские и председатели ПКСК будут...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5929
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.05.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он попросил при обнаружении рекламы наркотических препаратов - таких как «Спайс» и «Скорость» - немедленно обращаться в полицию.

А смысл?
Они закрашивать что ли будут?
У нас на доме несколько таких надписей, которые хорошо видны участковым, которые находятся аккурат напротив в соседнем доме... но что-то не замечал их реакции.
Как и они почему-то не замечают бомжей, поселившихся в тепловом коллекторе, также находящемся рядом с участковыми.
Возникают сомнения в полноценности зрения полицейских... ну или в их желании увидеть и принять меры.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Iney, Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 148
Пользователей: 4
Всего: 152

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх