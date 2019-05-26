Цитата: Victor Yang:

В Казахстане вообще в счёт включается обслуживание в 95% заведений общественного питания.



Все эти деньги идут на общий счет, а чаевые - это благодарность клиента за особый подход в обслуживании, а не просто за то, что ему принесли кастрюлю с супом. Чаевые - это индивидуальность подхода, это - лебеди на заправленной кровати, посыпанной лепестками роз, это завуалированная взятка за особое отношение к клиенту.



Но г-ну Yang'у это невдомек, он не любит наличные, у него только карточка, поэтому все прелести жизни проходят мимо. Из аэропорта ночью ему приходится идти пешком, потому что ночью в аэропорту есть только одна щель, куда он может засунуть свою карточку и про нее он узнал от частников, отказывающихся везти его домой и таскать его багаж. Его ненавидят все нищие и алкаши с горящими трубами, вслед ему всегда летят проклятия, когда он гордо идет мимо со своей карточкой. Он даже не сможет занять коллеге 80 тенге на проезд, когда тот забудет свой кошелек дома.



Г-н Yang еще не стоял в тех очередях, где карточки будут у всех, поэтому сейчас ему кажется что в очередях никто не тупит, ведь в своем глазу бревна не видно, а все остальные платят наличкой. Он не верит, что с его чудесной карточки можно украсть деньги, но когда это случится, он будет тереть жадными кулачками свое красное сморщенное личико, горько рыдая и проклиная тот день, когда он завел себе карточку.