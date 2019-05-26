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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35832
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последнее время суды по всей республике завалены исками чиновников по защите чести и достоинства. У нас даже там, где должны быть сильные люди - это люди в погонах, и то оказалось много ранимых и обидчивых.
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§ Маркс
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Маркс


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Сообщений: 445
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.05.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В Казахстане вообще в счёт включается обслуживание в 95% заведений общественного питания.

Все эти деньги идут на общий счет, а чаевые - это благодарность клиента за особый подход в обслуживании, а не просто за то, что ему принесли кастрюлю с супом. Чаевые - это индивидуальность подхода, это - лебеди на заправленной кровати, посыпанной лепестками роз, это завуалированная взятка за особое отношение к клиенту.

Но г-ну Yang'у это невдомек, он не любит наличные, у него только карточка, поэтому все прелести жизни проходят мимо. Из аэропорта ночью ему приходится идти пешком, потому что ночью в аэропорту есть только одна щель, куда он может засунуть свою карточку и про нее он узнал от частников, отказывающихся везти его домой и таскать его багаж. Его ненавидят все нищие и алкаши с горящими трубами, вслед ему всегда летят проклятия, когда он гордо идет мимо со своей карточкой. Он даже не сможет занять коллеге 80 тенге на проезд, когда тот забудет свой кошелек дома.

Г-н Yang еще не стоял в тех очередях, где карточки будут у всех, поэтому сейчас ему кажется что в очередях никто не тупит, ведь в своем глазу бревна не видно, а все остальные платят наличкой. Он не верит, что с его чудесной карточки можно украсть деньги, но когда это случится, он будет тереть жадными кулачками свое красное сморщенное личико, горько рыдая и проклиная тот день, когда он завел себе карточку.
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* Victor Yang
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Victor Yang


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Сообщений: 11571
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.05.19 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Из аэропорта ночью ему приходится идти пешком, потому что ночью в аэропорту есть

Цитата:
Маркс:
Его ненавидят все нищие и алкаши с горящими трубами, вслед ему всегда летят проклятия, когда он гордо идет мимо со своей карточкой. Он даже не сможет занять коллеге 80 тенге на проезд, когда тот забудет свой кошелек дома.

Это, разумеется, очень веские аргументы, чтобы отказаться от платёжных карт. Ну да ладно, не буду ничего более объяснять, а то ещё хуже можно сделать, согласно народной мудрости.
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Добринцофф


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Сообщений: 6530
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.05.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Правильно, а другой предприниматель будет продавать за нал, но дешевле, а клиенты пусть сами решают, куда им идти, туда где удобнее или туда, где выгоднее.

Ценник не от этого зависит.Есть разные категории предпринимателей,одни изначально работают на обороте и ставят минимальные ценники,другие особо не напрягаются работают по принципу #комунадототкупит,тот кто шевелится и что то делает сможет и на безнале уделать конкурента.
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§ Маркс
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Маркс


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Сообщений: 445
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 29.05.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это, разумеется, очень веские аргументы, чтобы отказаться от платёжных карт.

Это веские аргументы не отказываться от налички, размахивая картой где надо и не надо. Просто не стоит впадать в крайности, игнорируя разумную достаточность. Может быть, когда-то и придет светлое время, когда совсем не будет налички и будут сплошные карточки, но это будет ой как не скоро. Примерно так же быстро, как телевидение убило театры и кино.
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* Victor Yang
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Victor Yang


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Сообщений: 11571
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.05.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Это веские аргументы не отказываться от налички

А ты тут где-то видел, что кто-то утверждал обратное? Если говорят что карты - это удобно, это совсем не значит что все отказываются от наличных. А ты, как раз, и стал доказывать, что карты - это больше неудобно, чем удобно. Оптимальные варианты тебе неведомы? Только крайности, везде и во всём?
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