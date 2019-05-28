Vital Памятник Герою Социалистического труда Камшат Доненбаевой открыли в Костанае #5





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Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 15:05 Цитата: таноми52:



Да. Я не хуже. Работаю честно. Было как то что и 3000 га делал. Потом завязал. Было как то что приходилось ночью ремонтировать а потом днём работать. Как то руководство попросило снять двигатель. Мы его за день сняли и полностью собрали и поставили. Кстати был праздник. А мы работали. Где мне памятник.