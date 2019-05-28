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§ NG.kz
Памятник Герою Социалистического труда Камшат Доненбаевой открыли в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35831
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.19 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Герой труда Казахстана Сайран БУКАНОВ поделился воспоминаниями о Камшат Доненбаевой: в засушливом 1984 году она возила на тракторе солому - одна женщина среди девяти мужчин. Расстояние между поселками - 500 км. Трудилась самоотверженно.
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§ pro100tak
Re: Памятник Герою Социалистического труда Камшат Доненбаевой...
pro100tak


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Сообщений: 325
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 28.05.19 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она, маркум, великая Камшат-апа, (наша пламень и знамя) еще при жизни заслужила памятник. Как поздно мы чествуем своих истинных героев...
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§ Vital
Re: Памятник Герою Социалистического труда Камшат Доненбаевой...
Vital


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Сообщений: 7618
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доненбаева выработала 3000 гектаров мягкой пахоты
мой товарищ каждый год по 3000 вырабатывает. Сеет. Потом травит. Потом на компайне собирает. Меня его Шеф как то позвал на уборку. Я тоже 3000 отпахал.
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§ Vital
Re: Памятник Герою Социалистического труда Камшат Доненбаевой...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7618
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я детям своим уже 25 раз сказал. Если вы меня похороните где-то на дороге или памятник поставите. Я вас с того света найду. Просто дети похороните на кладбище как всех. Родственники, вас че прикалывает что ли когда вашей бабушки приносят цветы которые её не знают. Простым якыком скажу : прикалывает лицемерие.
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§ таноми52
Re: Памятник Герою Социалистического труда Камшат Доненбаевой...
таноми52


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Сообщений: 738
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.05.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Родственники, вас че прикалывает что ли когда вашей бабушки приносят цветы которые её не знают.


А мы её знаем! И приносим цветы в знак огромного уважения!

Ты себя уравниваешь с Камшат? Это шутка?
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§ Vital
Памятник Герою Социалистического труда Камшат Доненбаевой открыли в Костанае
Vital


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Сообщений: 7618
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Да. Я не хуже. Работаю честно. Было как то что и 3000 га делал. Потом завязал. Было как то что приходилось ночью ремонтировать а потом днём работать. Как то руководство попросило снять двигатель. Мы его за день сняли и полностью собрали и поставили. Кстати был праздник. А мы работали. Где мне памятник.
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§ pro100tak
Памятник Герою Социалистического труда Камшат Доненбаевой открыли в Костанае
pro100tak


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Сообщений: 325
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 29.05.19 - 04:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А мы работали. Где мне памятник.

Раньше твои комменты pro100 читал. Сейчас свой коммент на твой скажу. Какие Нгектары, ты о чем? Речь о ВЕЛИКОЙ женщине, которая с землей была на ты, родила и воспитала детей, еще успевая при этом слетать в Москву на всякие разные заседания.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 29.05.2019 - 08:53]
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