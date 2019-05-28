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§ NG.kz
Когда население Казахстана достигнет 20 миллионов человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35831
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Численность населения Казахстана увеличится до 19 миллионов 800 тысяч человек к 2025 году. Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев.
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§ Сабыр
Re: Когда население Казахстана достигнет 20 миллионов человек
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 191
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 28.05.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прекрасно конечно,но сколько добавится интелегенции,или хотя бы просто умных людей.. Зайдите в эти цоны и прочие гос структуры. Ведь это на поверхности,мы тупеем..
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§ Азамат Лисов
Re: Когда население Казахстана достигнет 20 миллионов человек
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 28.05.19 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С такой зарплатой вообще странно что в ЦОНах ещё кто то работает. Интересно кто их кормит
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