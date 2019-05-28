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§ NG.kz
Казахстанским полицейским запретят переносные радары в населенных пунктах
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35831
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
План антикоррупционных мер в органах внутренних дел на 2019-2020 годы был разработан Министерством внутренних дел совместно с Агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции и общественностью.

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§ костанаец
Re: Казахстанским полицейским запретят переносные радары в...
костанаец


(Пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 28.05.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пусть тогда делают умные перекрестки, что бы камера высчитывала среднюю скорость от одного перекрестка до другого, а то 174 регион РФ гоняет по городу как не в себе
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§ Азамат Лисов
Re: Казахстанским полицейским запретят переносные радары в...
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 28.05.19 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
174 на камеры плевать, машина не чиста и возможно угнана. Ещё смотрю армянских много стало, эти хоть классом повыше
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§ elektron
Re: Казахстанским полицейским запретят переносные радары в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2976
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.19 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чем заменят, введут как в США, на "на глазок"? :lol:
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