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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35830
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последнее время суды по всей республике завалены исками чиновников по защите чести и достоинства. У нас даже там, где должны быть сильные люди - это люди в погонах, и то оказалось много ранимых и обидчивых.
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§ Маркс
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.05.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
только потому, что некоторые не принимают оплату картой до 5-ти или 10-ти евриков

Рад, что хотя бы где-то есть разумные люди, которые думают с точки зрения обоснованности такого обслуживание. 10 евро - 4250 тенге. Мало в Костанае найдется людей, которые в магазине у дома будут тратить за один раз такую сумму. Купить булку хлеба за 0,2 евро или пачку сигарет за 0,5 евро и совать продавцу в нос свою карточку - нонсенс. Об этом и пишет автор статьи. Но ведь у нас никто не продумывает последствия, каким боком вылазит для государства то или иное новшество, поэтому главное забубенить колесо побольше, бордюры помраморнее, коней покрылатее, счетчики посмекалистей, а зачем все это нужно - понимают только невидимые заинтересованные лица.

Карточки это только начало потребительской цепочки цифровизации. Сначала приучат всех к карточкам, потом привяжут устройства (смартфон). Это уже будет понакладнее для клиентов, но мы справимся, ведь за удобства надо платить. Потом надо будет купить новое программное обеспечение, потому что старое бесплатное больше не будет поддерживаться. Потом понадобится новый телефон, потому что старый перестанет тянуть новое ПО. И так до бесконечности, но ничего не попишешь, это же так удобно! То, что эти удобства приходится оплачивать своим трудом, корячась сверхурочно, не видя семьи, дневного света и жизни, это не главное. Главное не отстать от других, не потерять конкурентные преимущества в бесконечной потребительской гонке.

[Исправлено: Маркс, 28.05.2019 - 14:27]
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§ Vital
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7618
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маркс просто попробуй. Может понравится.
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§ Vital
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7618
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Как говорит юджин. Это и есть потребьятсво. Хотя на фото его доча новый телек обнимает. Маркс если не купиш новый телефон. Комп. Телек. Отстанеш от жизни. Причём так Отстанеш что потом не догонишь.
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§ Серый волк
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10155
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.05.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик: Для Кустаная для его акимата в скорейшей возможности обеспечить бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и социальных категорий только один, обеспечение проезда по социальным картам, - соответственно нужны валидаторы с системой безналичного проезда,как это принято во всех развитых странах мира. Хотя бы так обеспечить социальный проезд, раз нет возможности у акимата возродить общественный транспорт на бюджетной основе.


Это безусловно так. Но только для цивилизованного мира.
Что хотят древогрызы догадаться сложно. Вполне возможно просто грызть доходы от перевозок поштучно и распилить на закупках или навязывании.

А так конечно очень легко можно сделать проезд льготных категорий и при этом избавить водителя от разглядывания всяческих удостоверений их сроков и мест выдачи. И от работы с наличными. Это значительно облегчает труд и безопасность перевозок.
Пассажир получает возможность просто прислонив карту проехать.
Льготник получает возможность использовать социальную карту. Обычно ещё и снижают оплату при проезде по карте списывается меньше, чтоб стимулировать удобный и экономичный вид оплаты.

Если я пополняю транспортную карту с мобильного мне не нужны кассиры, будки, кондукторы, потраченное время и отвлекать водителя с налом. Это окупается всем.

В Москве давно уже вход и выход во все двери общественного транспорта, а валидаторы во всём пространстве внутри автобусов, трамваев и троллейбусов и электробусов. Стало удобнее.
Карта "Тройка" расширяет функционал и уже многие магазины дают скидки по транспортной карте. Привлекать покупателя скидками на товары и продукты в приложении ТРОЙКА оказалось выгодно! В итоге человек в электробусе или метро, заходя в приложение транспортной карты посмотреть новости о движении по линиям, об акциях, остаток на карте, и прочее, видит ближайшие скидки и может заходить в магазин дающий скидки по транспортной карте и совершает покупки!
ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ НЕ НА ТРАНСПОРТЕ!


В 2020 наверное уже буду по МЦД ездить Тройкой оплачивая скоростные поезда. Это будет в разы быстрее чем на авто или любом другом транспорте и опять удобно, если конечно чудовищную Лобню сделают удобной. :-)

[Исправлено: Серый волк, 28.05.2019 - 12:09]
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§ Маркс
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.05.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Маркс если не купиш новый телефон. Комп. Телек. Отстанеш от жизни. Причём так Отстанеш что потом не догонишь.

Как раз наоборот, если все это НЕ купишь, то поймешь, что такое настоящая жизнь. Это ведь отнюдь не сидение на диване, уткнувшись носом в телефон или телевизор. Нужно учиться отличать реальную жизнь от виртуальной. Наше поколение как-то жило без всего этого и было не менее, а то и более счастливо, чем сегодняшние виртуалы.

Об этом же писал Ефремов в "Лезвии бритвы": "Полвека назад богачи владели сорокасильными автомобилями, бегавшими с «головоломной» скоростью тридцать миль, переживая такое же дешевое превосходство над другими, какое испытывает современный плэйбой, несущийся быстрее на сто миль!" Написано в 1963 году. Прошло еще полвека, а ничего не изменилось. Каждый думает, вот еще немного подкалымлю не поднимая головы, куплю телевизор 4к и наконец заживу. Но дальше будут телевизоры 5к, 6к и иже с ними. Нужно научиться балансировать на лезвии бритвы. Именно к этому призывает автор статьи. К разумной достаточности.
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6529
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.05.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Но ведь у нас никто не продумывает последствия, каким боком вылазит для государства то или иное новшество, поэтому главное забубенить

POS терминалы нужны,только не надо было насильно заставлять их ставить.
Предприниматель наблюдая как в его выручка уходит в соседний магазин где принимают оплату картой,поставит и себе такой же ,от прогресса не убежишь.
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§ Нурбанчик
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1881
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 28.05.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Именно к этому призывает автор статьи. К разумной достаточности.

А мы что, все живём на Лазурном берегу, что бы быть не разумно достаточными?
Безналичный расчет имеет свои плюсы и в достаточном количестве, хотя бы обеспечение социальных гарантий уязвимым слоям населения на том же транспорте.
Мне например, при частых поездках в Казахстан,удобнее рассчитываться банковской картой Сбербанка, конечно оценивая к какому казахстанскому банку привязан POS-терминал в магазине/кафе/гостинице и т.п., так как частенько курс конвертации при безналичной оплаты выгоднее курса в обменниках.

Цитата:
Маркс:
Наше поколение как-то жило без всего этого и было не менее, а то и более счастливо,

Ваше поколение с рублями в кармане не искало обменника по просторам СССР, а сейчас посещая любую бывшую республику СССР, первым делом ищешь обменник, с банковской картой в кармане гораздо полегче.
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§ Маркс
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.05.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: Предприниматель наблюдая как в его выручка уходит в соседний магазин где принимают оплату картой,поставит и себе такой же ,от прогресса не убежишь.

Правильно, а другой предприниматель будет продавать за нал, но дешевле, а клиенты пусть сами решают, куда им идти, туда где удобнее или туда, где выгоднее.
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§ Маркс
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.05.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
так как частенько курс конвертации при безналичной оплаты выгоднее курса в обменниках.

Очень сомнительное утверждение.
Цитата:
Нурбанчик:
Мне например, при частых поездках в Казахстан,удобнее рассчитываться банковской картой Сбербанка

А мне, например, при частых поездках в Россию выгоднее поменять деньги у себя и ехать с наличкой.
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§ Нурбанчик
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1881
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 28.05.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
А мне, например, при частых поездках в Россию выгоднее поменять деньги у себя и ехать с наличкой

Это ваши банки-крохоборы виноваты, что вам невыгодно вашими банковскими картами за рубежом расплачиваться.
У меня дома в обменниках тенге не продают, по прилёту например рано утром в Кустанай, в аэропорту рубли на тенге не поменять, выход один брать такси и ехать в город, у меня на памяти постоянный обменник на ул. Тарана напротив бывшей 9-ти этажной поликлинники.

Кстати дома всегда есть тенге тысяч 15, но почему то часто забываю их брать, и каждый раз при возвращении из Казахстана, в кошельке остаётся пару тысяч тенге. Раз взял казахстанские купюры, а у меня их по приезду в Казахстан не взяли в магазине, сказали что купюры старого образца :-o

[Исправлено: Нурбанчик, 28.05.2019 - 17:05]
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§ Vital
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7618
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Друг все. Сдавайся. Прекрасно же видиш что карта банков это тема. Очень удобна.
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§ Маркс
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.05.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
У меня дома в обменниках тенге не продают, по прилёту например рано утром в Кустанай, в аэропорту рубли на тенге не поменять, выход один брать такси и ехать в город

Вот уже наличка нужна. Таксисту или частнику можно хоть какой наличной валютой заплатить, а карточку ему вставить некуда.
Цитата:
Нурбанчик:
Раз взял казахстанские купюры, а у меня их по приезду в Казахстан не взяли в магазине, сказали что купюры старого образца

За карточкой тоже надо следить, можно приехать в Костанай, а у карты срок истекший. Тоже нигде не примут, а старые купюры можно было в банке обменять. Старые российские деньги 90-х годов у меня тоже есть, но я их с собой не беру. Это уже коллекционные экземпляры.
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§ Маркс
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 28.05.19 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Друг все. Сдавайся. Прекрасно же видиш что карта банков это тема. Очень удобна.

Ну вот как ты картой на чай дашь? Будут тебе официанты в суп плевать, а горничные в постель. А с гаишником как разведешь? Нет с этими картами никаких удобств.
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§ maxsaf
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1938
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.05.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

А разве с чаевыми по карточке есть какие-то проблемы?
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§ Victor Yang
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11569
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.05.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А разве с чаевыми по карточке есть какие-то проблемы?

Да неважно. Важно что его, притянутые за уши и маловероятные, аргументы - очень весомые для него самого. В Казахстане вообще в счёт включается обслуживание в 95% заведений общественного питания. Но Маркс ходит, видимо, в остальные 5% и всегда с просроченными банковскими картами. Идет в магазин - там обязательно будут продавцы, не умеющие обращаться с ними. А уж если увидят его карту мошенники - сразу со счёта у него воруют, причем им достаточно только номера карты - даже cvv не нужен.

[Исправлено: Victor Yang, 28.05.2019 - 18:54]
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