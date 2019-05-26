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Нурбанчик:
У меня дома в обменниках тенге не продают, по прилёту например рано утром в Кустанай, в аэропорту рубли на тенге не поменять, выход один брать такси и ехать в город
Вот уже наличка нужна. Таксисту или частнику можно хоть какой наличной валютой заплатить, а карточку ему вставить некуда.
Цитата:
Нурбанчик:
Раз взял казахстанские купюры, а у меня их по приезду в Казахстан не взяли в магазине, сказали что купюры старого образца
За карточкой тоже надо следить, можно приехать в Костанай, а у карты срок истекший. Тоже нигде не примут, а старые купюры можно было в банке обменять. Старые российские деньги 90-х годов у меня тоже есть, но я их с собой не беру. Это уже коллекционные экземпляры.