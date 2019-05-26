Цитата: Нурбанчик: Для Кустаная для его акимата в скорейшей возможности обеспечить бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и социальных категорий только один, обеспечение проезда по социальным картам, - соответственно нужны валидаторы с системой безналичного проезда,как это принято во всех развитых странах мира. Хотя бы так обеспечить социальный проезд, раз нет возможности у акимата возродить общественный транспорт на бюджетной основе.



Это безусловно так. Но только для цивилизованного мира.

Что хотят древогрызы догадаться сложно. Вполне возможно просто грызть доходы от перевозок поштучно и распилить на закупках или навязывании.



А так конечно очень легко можно сделать проезд льготных категорий и при этом избавить водителя от разглядывания всяческих удостоверений их сроков и мест выдачи. И от работы с наличными. Это значительно облегчает труд и безопасность перевозок.

Пассажир получает возможность просто прислонив карту проехать.

Льготник получает возможность использовать социальную карту. Обычно ещё и снижают оплату при проезде по карте списывается меньше, чтоб стимулировать удобный и экономичный вид оплаты.



Если я пополняю транспортную карту с мобильного мне не нужны кассиры, будки, кондукторы, потраченное время и отвлекать водителя с налом. Это окупается всем.



В Москве давно уже вход и выход во все двери общественного транспорта, а валидаторы во всём пространстве внутри автобусов, трамваев и троллейбусов и электробусов. Стало удобнее.

Карта "Тройка" расширяет функционал и уже многие магазины дают скидки по транспортной карте. Привлекать покупателя скидками на товары и продукты в приложении ТРОЙКА оказалось выгодно! В итоге человек в электробусе или метро, заходя в приложение транспортной карты посмотреть новости о движении по линиям, об акциях, остаток на карте, и прочее, видит ближайшие скидки и может заходить в магазин дающий скидки по транспортной карте и совершает покупки!

ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ НЕ НА ТРАНСПОРТЕ!





В 2020 наверное уже буду по МЦД ездить Тройкой оплачивая скоростные поезда. Это будет в разы быстрее чем на авто или любом другом транспорте и опять удобно, если конечно чудовищную Лобню сделают удобной.



[Исправлено: Серый волк, 28.05.2019 - 12:09]