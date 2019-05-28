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§ NG.kz
"Задним числом не увольняли" - Беккер о владельце батута в Караганде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35829
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Владимир Беккер рассказал о владельце перевернувшегося в Караганде батута. Ранее сообщалось, что владельцем батута является руководитель одной из пожарных частей, который за пять дней до трагедии, 20 мая, написал рапорт об увольнении.
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§ Vital
Re: "Задним числом не увольняли" - Беккер о владельце...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7618
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну незнаю. Я если б ребёнка своего отправив на батуд а он там погиб если. На моих глазах. Пошол бы да повешался. Ну это я.
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§ Сергей_я
Re: "Задним числом не увольняли" - Беккер о владельце...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2721
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.05.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Пошол бы да повешался. Ну это я.

а если в семье не один ребенок?
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§ Vital
Re: "Задним числом не увольняли" - Беккер о владельце...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7618
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Всё сложно тогда. Незнаю че тогда делать. Надо у отца спросить. Он потерял сына а я брата. Как он терпел, незнаю, ну могу догадываться.у меня запись была 10 лет назад. Я ему не показывал её. Там его сын был. Я хронил у себя. А вот взял и на днюху подарил ему. Он посмотрел и слезы не высыхают уже неделю. Вчера мне позвонил. Сказал что в больницу собрался идти. Давление поднялось. Плохо ему стало. Походу моя вина. Я хотел как лучше.
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