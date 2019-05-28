Vital Re: "Задним числом не увольняли" - Беккер о владельце... #3





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Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 15:37 Цитата: Сергей_я:



Всё сложно тогда. Незнаю че тогда делать. Надо у отца спросить. Он потерял сына а я брата. Как он терпел, незнаю, ну могу догадываться.у меня запись была 10 лет назад. Я ему не показывал её. Там его сын был. Я хронил у себя. А вот взял и на днюху подарил ему. Он посмотрел и слезы не высыхают уже неделю. Вчера мне позвонил. Сказал что в больницу собрался идти. Давление поднялось. Плохо ему стало. Походу моя вина. Я хотел как лучше.