Серый волк Re: Через аттракционы можно заразиться глистами и менингитом -... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10155

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:31 Всё понятно! Это всемирный заговор батутов и прочих каруселей! Целая армия вшей, глистов, возбудителей менингитов и пневномний на этих батутах высадили десант (и как только гады все поместились) и привели ко всем неудачам в политике и экономике!

В статье не хватает авторитетного экспертного заключения какого-нибудь костанайского доцента, но тем не менее доблестный акимат уже наверное готов сразиться с ближайшим батутом и покарать найденных на нем глистов и прочих прихлебателей.