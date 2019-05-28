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§ NG.kz
Камо грядеши... Да болит же голова у дятла
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35825
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедолага дятел, долбить ему и долбить до результата и пользы (прибыли). А тут еще выборы на носу, т.е. на конце... клюва.
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§ Гога
Re: Камо грядеши... Да болит же голова у дятла
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.05.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марк Твен: «Если бы от нас что-то зависело на выборах, нас бы туда просто не пустили…»
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§ Гога
Re: Камо грядеши... Да болит же голова у дятла
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 902
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.05.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Не важно, как голосуют, - важно как считают"
Профайл
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