директор пляжа Re: Набережная КЖБИ в Костанае стала проезжей частью #8





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Регистрация: 08.08.18 (Пользователи) Отправлено: - 09:41 на центральной площади, а ж напротив акимата, где цветы продают, постоянно подъезжают машины, для того чтобы удобнее было загрузить и разгрузить. И что теперь каждому мужику скулить что пройти негде? да, они тоже на тротуаре и что? Судя по фото рядом с машиной два человека пройдут взявшись за руки. Он разгрузит да уедет, а судя по версии автора оборудование или что-то там было таскать нужно аж с дороги. Тебя кто обидел? повторяю вопрос конкретно автору он чем мешал? пройти негде?