Vital Ваши вопросы редакции и сообществу #2701





(Пользователи) Сообщений: 7607

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:55 Читал как то что если отправить спутник на марс. И от туда просто послать (привет) он придёт через 20 минут. Ваш привет приходит только через 50 мин. Если вам в лень двигатся, то просто перестаньте, то есть просто выключите модерацию. Или вам лом держать форум? Тогда так и скажите.