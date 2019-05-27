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§ Vital
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7607
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читал как то что если отправить спутник на марс. И от туда просто послать (привет) он придёт через 20 минут. Ваш привет приходит только через 50 мин. Если вам в лень двигатся, то просто перестаньте, то есть просто выключите модерацию. Или вам лом держать форум? Тогда так и скажите.
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* Тимур Гафуров
Ваши вопросы редакции и сообществу
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 438
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 28.05.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ваш привет приходит только через 50 мин.

Интервал модерации на сайте составляет 30 минут. Режим работы: 10.00 - 24.00.
Если вы видите нарушения этого графика, пишите мне в личку, будем разбираться. Модерировать чаще смысла не вижу - практически все комментарии оставляют полноправные пользователи. Не нарушайте правила сайта, возвращайтесь в полноправные и работа модераторов вообще не будет вас беспокоить. До следующего нарущения)
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Страница 271 из 271«1...269270271
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