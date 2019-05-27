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§ NG.kz
Обвиняемым в передаче взятки экс-судье Аулиекольского района вынесли приговор в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35825
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно материалам дела, в конце 2017 года Дусмагамбетов, Демисенов, Чилиманов и Сартаев разработали план по завладению госимуществом на сумму 93 млн тенге. Для этого им пришлось подделать документы о фиктивной передаче имущества Чилиманову.
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§ electro
Re: Обвиняемым в передаче взятки экс-судье Аулиекольского района...
electro


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 27.05.19 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всем - с пожизненным правом занимать должности на госслужбе, в нацкомпаниях и Нацбанке

Это как понимать :lol:
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* Тимур Гафуров
Обвиняемым в передаче взятки экс-судье Аулиекольского района вынесли приговор в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 438
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 28.05.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Это как понимать

Исправили. Спасибо
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