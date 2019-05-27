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≡ Набережная КЖБИ в Костанае стала проезжей частью		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Набережная КЖБИ в Костанае стала проезжей частью
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35825
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии нарушения прислал на WhatsApp "НГ" пользователь нашего сайта Алексей.

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§ директор пляжа
Re: Набережная КЖБИ в Костанае стала проезжей частью
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 27.05.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у автора судя по всему комплекс неполноценности, и машины нет. Все такие сознательные стали последнее время лишь бы настучать. Внимания может не хватает?. Мешала Вам эта машина? конкретно Вам? не говоря о потенциальных вечно приплетаемых мамах с колясками? Там миллион тротуаров именно по этому нужно было пройти. Автор вроде мужчина, а нафоткал как "яжмать"
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§ Трэвэл
Re: Набережная КЖБИ в Костанае стала проезжей частью
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 14:48
Комментарий удален модератором.
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§ Сергей_я
Re: Набережная КЖБИ в Костанае стала проезжей частью
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2720
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 27.05.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
Все такие сознательные стали последнее время лишь бы настучать.

Правильно делает. Только так и надо делать. Пока не будут боятся лишний раз выехать куда-то против правил, будут нарушать постоянно.
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§ peshexod
Re: Набережная КЖБИ в Костанае стала проезжей частью
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3341
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 27.05.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не берусь судить об острой необходимости ехать по пешеходным дорожкам, но то что автор выразил своё мнение, как раз говорит что он мужик.
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§ Азамат Лисов
Re: Набережная КЖБИ в Костанае стала проезжей частью
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 27.05.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нарушение это одно, асфальт не рассчитан на такую массу, если этот товарищь возьмет привычку постоянно так делать асфальта скоро вообще не будет
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§ Vital
Re: Набережная КЖБИ в Костанае стала проезжей частью
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7607
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:

Согласен. Молодец. Он. Автор. А зачем телепузики вышли из машины? Драться? Тогда надо было махать руками. А так смысл порожняк ходить.
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§ elektron
Re: Набережная КЖБИ в Костанае стала проезжей частью
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2975
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.05.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:

Да тоже поддержу, другой пройдёт мимо и всё.
Нужно бы ещё наклейки нестираемые типа "автохам" клеить,
В России вроде распространено.
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§ директор пляжа
Re: Набережная КЖБИ в Костанае стала проезжей частью
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 28.05.19 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на центральной площади, а ж напротив акимата, где цветы продают, постоянно подъезжают машины, для того чтобы удобнее было загрузить и разгрузить. И что теперь каждому мужику скулить что пройти негде? да, они тоже на тротуаре и что? Судя по фото рядом с машиной два человека пройдут взявшись за руки. Он разгрузит да уедет, а судя по версии автора оборудование или что-то там было таскать нужно аж с дороги. Тебя кто обидел? повторяю вопрос конкретно автору он чем мешал? пройти негде?
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§ yudjin
Набережная КЖБИ в Костанае стала проезжей частью
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5927
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 28.05.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С одной стороны, если езда по ПЕШЕХОДНЫМ дорожкам вызвана неотложной производственной необходимостью, то закрыть глаза, смириться, понять и простить можно. С другой стороны, наш народ и водители в частности зачастую оборзевшие, обнаглевшие и плевать хотели на знаки, законы и просто людей. Готовы заехать на голову...
Напомню как когда-то заезжали чуть ли не к вечному огню... пока цепи на ворота не повесили:


Многие дворы до сих пор выглядят так:

А дети? А пох...!

Часть пешеходного сити-центра неумолимо отвоёвывают железные корыта:


так шо начните с себя... с уважения к пешеходам, знакам, законам.
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§ директор пляжа
Re: Набережная КЖБИ в Костанае стала проезжей частью
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 28.05.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вызвана неотложной производственной необходимостью
вот тут солидарен, не тащить же усилитель с колонками от "мохито". Тем более там везде камеры, если действительно это "вопиющий" случай, наши братишки быстро оформят.
Другое дело когда кто-то тупо кидает свое корыто тупо на подъезде либо едет по тротуару, тут да. большинство не оставит равнодушными и меня в том числе, но везде должен быть здравый смысл и человеческое восприятие. Лучше начать с себя, уважаемый, нервы они же не восстанавливаются ;-)
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