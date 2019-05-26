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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35821
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последнее время суды по всей республике завалены исками чиновников по защите чести и достоинства. У нас даже там, где должны быть сильные люди - это люди в погонах, и то оказалось много ранимых и обидчивых.
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6528
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.05.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Неудобства предпринимателя: 1. Покупка аппарата. 2. Обслуживание. 3. Оплата процентов банку.

Я имел ввиду удобство прежде всего для покупателя.
Цитата:
Маркс:
Хотя этот вариант наверняка перекладывается на плечи покупателей, а так как нет возможности разделить покупки по карточкам и за нал, процент дерется со всех покупателей, даже у кого нет карточек.

Тут безусловно в проигрыше те кто платит налом.
У предпринимателя то-же есть плюсы,людям нравятся карты,многие рассчитываются картой прежде всего из возможности получить бонусы,то есть они с удовольствием тратят деньги,да и с элетронными деньгами человек расстаётся намного легче чем с наличными,а что ещё нужно продавцу :-) ?
Для покупателя расчёт картой-это ещё и возможность доказать факт покупки,даже если бумажный чек был утерян
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§ peshexod
Re: Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3341
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 27.05.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Получается, что человек, руководивший страной 30 лет подряд, не смог правильно выстроить и бюджетную, и налоговую политику?

Повод для опорожнения мусорного ведра очень натянутый.
Единственное что не понятно для меня, это в каком качестве первый президент встречался с председателем Комитета?
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§ Маркс
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 436
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 27.05.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
У меня зарплата падает на карту.

Не понимаю этих понтов. Зайти в магаз и размахивать картой, на которой три копейки и все равно купить ничего невозможно, но главное же не купить, а с пафосом произнести: "У меня зарплата падает на карту". При этом скромно умолчать, что падала она в последний раз еще до революции 1917 года.

Конечно, бить понты с картой гораздо удобнее, можно заливать баки сколь угодно, все равно никому не видно, есть там хоть что-то или это уже давно обычный кусок пластика. Это раньше мерялись толщиной прессов и кошельков. Типа: "Убери свой чемодан!" А в ответ: "Это не чемодан, это кошелек!"

И самое главное, что почему-то у этих понторезов никогда не бывает налички. Такие типа полностью цифровые, кэша ноль, подать нищему нечего, разве только если у того с собой POS-терминал. Ну вы же карточку где-то носите, в какой-то прорези, положите рядом с ней десятку, много места не займет, зато будете чувствовать себя людьми, а не функциями.
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§ Маркс
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 436
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 27.05.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я имел ввиду удобство прежде всего для покупателя.

Да ладно, оплачивать товар дороже номинала на величину банковского процента - это удобство? Просто банк влез между продавцом и покупателем и на этом сделал себе гешефт.

Цитата:
Добринцофф:
Тут безусловно в проигрыше те кто платит налом.

В проигрыше все, кто платит налом и платит безналом. В выигрыше только посредник, без которого можно было легко обойтись. Как там писал Некрасов:
И, в бане смыв поутру пот,
Беспечно пристанью идет.
Зашиты в пояс три рубля.
Остатком — медью — шевеля,
Подумал миг, зашел в кабак
И молча кинул на верстак
Трудом добытые гроши
И, выпив, крякнул от души.

Как шевелить в кармане банковской картой?

Цитата:
Добринцофф:
Для покупателя расчёт картой-это ещё и возможность доказать факт покупки,даже если бумажный чек был утерян

И еще возможность засветить карту, чтобы жулики могли снять остаток себе, особо не напрягаясь на трудовом фронте.
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§ Маркс
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 436
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 27.05.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
людям нравятся карты,многие рассчитываются картой прежде всего из возможности получить бонусы,то есть они с удовольствием тратят деньги

Людям нравится отдавать 3 процента от стоимости покупки, получая назад один. Поле чудес нервно курит в стране дураков.
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6528
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.05.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Людям нравится отдавать 3 процента от стоимости покупки, получая назад один. Поле чудес нервно курит в стране дураков.

Ну хоть что то вернуть назад,а если заплатишь налом вообще ничего не получишь.

[Исправлено: Добринцофф, 27.05.2019 - 18:33]
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§ Добринцофф
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6528
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.05.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
а с пафосом произнести: "У меня зарплата падает на карту".

Карта -это уже не давно не пафос,а обыденность.
Я довольно таки часто рассчитываюсь безналом и кстати если аналогичный товар по такой же цене можно купить в магазине где есть безнал.расчёт,то я пойду в этот магазин,но всё это до тех пор пока есть кэшбэк,как только процент возврата станет совсем мизерный,буду рассчитываться налом,ибо смысла нет тратить время на пополнение карты,что бы потом всё это снять оттуда.
Есть ещё один огромный плюс пластиковых денег-это возможность передать или получить их в один клик, если даже ты находишься в другой стране,ну правда здорово! ;-)
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§ Vital
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7607
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.19 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Нет. Просто есть деньги на карте. Было как то. Звоню шефу. Надо купить кое что домой, скинь немного денег. Он. Ок. Потом выщитал и все. Удобная вещь. Маркс. Особенно когда вне дома двигаешся.
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3468
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
меня зарплата падает

Потому что вас всех кому сбрасывают на карту зп загнали в это рабство без права выбора.
И люди идут потом и снимают наличку.
Если я хозяин своей карты и сам перевожу туда деньги. Это другое.
Билеты на самолеты, поезда.
Крупные покупки.это сам контролируешь.
А молоко, хлеб, продукты-по мне это идиотизм, человек теряет ориентацию в пространстве своих трат.а кто траты не контролирует, тот за продуктами сам не ходит.
Помню судился иволговец главный, не помню сколько уже сперли с его карты, так он тогда так осерчал.
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§ Нурбанчик
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1879
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 27.05.19 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Людям нравится отдавать 3 процента от стоимости покупки, получая назад один. Поле чудес нервно курит в стране дураков.

Маркс, цена на ценнике одна, что ты платишь налом или по банковской карте. Априори все цены с учётом банковской комиссии на ценнике.
Для Кустаная для его акимата в скорейшей возможности обеспечить бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и социальных категорий только один, обеспечение проезда по социальным картам, - соответственно нужны валидаторы с системой безналичного проезда,как это принято во всех развитых странах мира. Хотя бы так обеспечить социальный проезд, раз нет возможности у акимата возродить общественный транспорт на бюджетной основе.

[Исправлено: Нурбанчик, 27.05.2019 - 19:17]
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3468
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Просто есть деньги на карте. Было как то. Звоню шефу. Надо купить кое что домой, скинь немного денег. Он. Ок. Потом выщитал и все

Это переводы называется.
А не оплата в магазине.
Это другое.
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§ Vital
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7607
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Алекс друг. Нет не кого рабства. Мне руководство прямым текстом спрашивает, Виталя тебе как удобно деньги получать? Нал или без нал? Я им честно говорю. Мне удобно без нал, на карту. Я по ней могу Везде получить хлеб.. Короче че хочу то и куплю. А нал это проблема. В трусы их надо прятать)))
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3468
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про понты. Помню, года два уже наверное, на кассе в супермаркете мадам открыла свой портмоне, там карт немерено разных банков, но на пяти первых денег не оказалось.
Она ушла без покупок.
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3468
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мое мнение-на карту надо переводить деньги когда они нужны конкретно для оплаты.
Не за хлеб и молоко.
Перевод проходит мгновенно.
На деньги на карте проценты не начисляются. Так пусть лежат на депозите. Под проценты. Надо-перевел.
Конечно зарплатные карты-это другая история.
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§ elektron
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2975
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 27.05.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересная однако дискуссия получилась. :lol:
Я конечно не знаю на сколько в КЗ банковская система платежей и расчётов в эл. виде развита.
Но в германии сам уже лет 10-ть наличкой практически не пользуюсь. Снимаю только для покупки
чего либо до 10-ти евриков (только потому, что некоторые не принимают оплату картой до 5-ти или 10-ти евриков) как правило всё остальной оплачиваю картой. Выбор счёта и банка, дело личное каждого.
Можно платить помесячно комиссионные или типа того, можно иметь бесплатный. В наличности не вижу смысла.
Могут украсть, можно потерять и пр. Да и к чему рисоваться? С карты никто так просто никто не снимет, можно заблокировать. А наличность потом ищи свищи ;-) Нужно снял, нет картой заплатил, до 50-евриков вообще без росписи и пин кода (если кредиткой). Пока какая бабулька все центы на кассе посчитает, я уже 10-ть раз пройду (просто провёл картой на терминале с NFC и всё). Расходы все онлайн под контролем. Ну как говорят, каждому своё. Или может уровень возможностей и защиты от посягательств на не достаточном уровне?
;-) 8-)

[Исправлено: elektron, 27.05.2019 - 19:05]
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