elektron Николай ВОРОНИН: Нелепая страна #29





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2975

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:22 Интересная однако дискуссия получилась.

Я конечно не знаю на сколько в КЗ банковская система платежей и расчётов в эл. виде развита.

Но в германии сам уже лет 10-ть наличкой практически не пользуюсь. Снимаю только для покупки

чего либо до 10-ти евриков (только потому, что некоторые не принимают оплату картой до 5-ти или 10-ти евриков) как правило всё остальной оплачиваю картой. Выбор счёта и банка, дело личное каждого.

Можно платить помесячно комиссионные или типа того, можно иметь бесплатный. В наличности не вижу смысла.

Могут украсть, можно потерять и пр. Да и к чему рисоваться? С карты никто так просто никто не снимет, можно заблокировать. А наличность потом ищи свищи Нужно снял, нет картой заплатил, до 50-евриков вообще без росписи и пин кода (если кредиткой). Пока какая бабулька все центы на кассе посчитает, я уже 10-ть раз пройду (просто провёл картой на терминале с NFC и всё). Расходы все онлайн под контролем. Ну как говорят, каждому своё. Или может уровень возможностей и защиты от посягательств на не достаточном уровне?





[Исправлено: elektron, 27.05.2019 - 19:05]