Артем Марусич О чести и достоинстве - прессозащитники призывают пересмотреть постановление Верховного суда #1





(Журналисты) Сообщений: 113

Регистрация: 27.04.18 (Журналисты) Отправлено: - 23:12 Мы в свое время когда писали правила для турнира, прежде чем внести запрет всегда проверяли, можем ли мы проконтролировать исполняется ли он и реально ли это запретить по факту, а не на бумаге.



Интересно как пристав будет извинения получать? Пояльником?



[Исправлено: Артем Марусич, 27.05.2019 - 23:13]