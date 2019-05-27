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§ NG.kz
О чести и достоинстве - прессозащитники призывают пересмотреть постановление Верховного суда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35821
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Медиаюристы считают, что разработчики проекта должны учесть мнение журналистского сообщества, так как ответчиками по подобным искам нередко выступают СМИ. Напомним, что один из таких исков подал к "НГ" сотрудник УБОП Андрей Болотских.
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§ Артем Марусич
О чести и достоинстве - прессозащитники призывают пересмотреть постановление Верховного суда
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 113
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 27.05.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы в свое время когда писали правила для турнира, прежде чем внести запрет всегда проверяли, можем ли мы проконтролировать исполняется ли он и реально ли это запретить по факту, а не на бумаге.

Интересно как пристав будет извинения получать? Пояльником?

[Исправлено: Артем Марусич, 27.05.2019 - 23:13]
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§ Vital
О чести и достоинстве - прессозащитники призывают пересмотреть постановление Верховного суда
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7607
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю что журналисты не имеют. Свое мнение высказывать,
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