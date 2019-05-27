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§ NG.kz
Боксер и в искусстве тоже может многое
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35821
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В активе 48-летнего костанайца Даурена ОСПАНОВА два высших образования: он окончил юридический и спортивный факультеты КГУ. Но по обеим специальностям работать не стал. Подающий надежды боксер, тренировавшийся под руководством заслуженного тренера РК Василия Лавриненко, начал рисовать, когда научился держать карандаш. И продолжает творить по сей день.
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§ Артем Марусич
Re: Боксер и в искусстве тоже может многое
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 113
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 27.05.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Джокер отлично вышел, еще нужна Харли на другую дверь
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