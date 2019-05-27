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§ NG.kz
Реконструкция трассы республиканского значения Костанай-Карабутак начнется 1 июня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35821
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил директор филиала АО НК «КазАвтоЖол» Андрей ГОРВАТ, в 2019 году на работы по реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог республиканского значения региону выделили 9,4 млрд тенге - на 200 млн больше, чем в 2018-м.
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§ Мишаня
Re: Реконструкция трассы республиканского значения...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 718
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 27.05.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, как говориться - с почином! А то от Тобола в сторону Перелесок просто капец. И правильно требует аким закончить в 20 году участок. А то жесть жестяная. Можно передвигаться по таким "дорогам" только на вертолетах.
Аллах в помощь!
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