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§ NG.kz
Социальные сети в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35821
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый вечер тормозит Ютуб. Провайдер говорит, что это проблема по всему КЗ.
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§ ирония
Re: Социальные сети в Казахстане
ирония


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 26.05.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю , что у всех. У меня также, интернет оптика.
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§ Victor Yang
Re: Социальные сети в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11568
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.05.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У всех так. Чтобы не тормозил ютуб - пользуюсь VPN.
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§ Vital
Re: Социальные сети в Казахстане
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7607
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.05.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Это если смотришь на компе. А если как я например на телеке. Телек подключён к инету. Ютуб после 9 часов вечера и до 12 ночи не работает.
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§ drakon
Re: Социальные сети в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16368
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.05.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У всех так. Чтобы не тормозил ютуб - пользуюсь VPN.

У меня ничего не - тормозит, и ничем я не-
пользуюсью Только нажимаю клавиши и смотрю,
что хочу... :lol: :oops:
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§ Victor Yang
Социальные сети в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11568
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.05.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У меня ничего не - тормозит

Ну ты и не в Казахстане.
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§ drakon
Социальные сети в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16368
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.05.19 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну ты и не в Казахстане.

Зато всё вижу и знаю - про Казахстан... :lol: :oops:
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§ директор пляжа
Re: Социальные сети в Казахстане
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 130
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 27.05.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По всей стране блокируют, понятно по каким причинам. ВПН вам в помощь.
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§ костанаец
Re: Социальные сети в Казахстане
костанаец


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 27.05.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на билайне тоже тормозит?
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