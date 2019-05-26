|Цитата:
Маркс:
Неудобства предпринимателя: 1. Покупка аппарата. 2. Обслуживание. 3. Оплата процентов банку.
Я имел ввиду удобство прежде всего для покупателя.
Цитата:
Маркс:
Хотя этот вариант наверняка перекладывается на плечи покупателей, а так как нет возможности разделить покупки по карточкам и за нал, процент дерется со всех покупателей, даже у кого нет карточек.
Тут безусловно в проигрыше те кто платит налом.
У предпринимателя то-же есть плюсы,людям нравятся карты,многие рассчитываются картой прежде всего из возможности получить бонусы,то есть они с удовольствием тратят деньги,да и с элетронными деньгами человек расстаётся намного легче чем с наличными,а что ещё нужно продавцу ?
Для покупателя расчёт картой-это ещё и возможность доказать факт покупки,даже если бумажный чек был утерян