директор пляжа Re: Набережная КЖБИ в Костанае стала проезжей частью #1





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Регистрация: 08.08.18 (Пользователи) Отправлено: - 10:21 у автора судя по всему комплекс неполноценности, и машины нет. Все такие сознательные стали последнее время лишь бы настучать. Внимания может не хватает?. Мешала Вам эта машина? конкретно Вам? не говоря о потенциальных вечно приплетаемых мамах с колясками? Там миллион тротуаров именно по этому нужно было пройти. Автор вроде мужчина, а нафоткал как "яжмать"