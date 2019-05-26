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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35816
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последнее время суды по всей республике завалены исками чиновников по защите чести и достоинства. У нас даже там, где должны быть сильные люди - это люди в погонах, и то оказалось много ранимых и обидчивых.
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§ dandiv
Re: Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 26.05.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вариаторы в автобусах
?
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6525
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.05.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Из этой же серии и кассовые аппараты с функцией передачи данных, POS-терминалы Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34889

POS терминал-это удобно,не вижу ничего плохого.
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§ Тимур Гафуров
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 436
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 26.05.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
вариаторы в автобусах

Исправил. Спасибо
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§ таноми52
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.05.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Одним словом - нелепая страна".

Сильно!
Господи! И ведь отгородиться от этих нелепостей невозможно - везде достанут!

"Лечь бы на дно, как подводная лодка, что б не могли запеленговать!" :-o

[Исправлено: таноми52, 26.05.2019 - 12:03]
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§ drakon
Re: Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16368
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.05.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Вот и нашим чиновникам так бы поступать, а не бежать в суд по каждой мелочи.

Так лучшая защита - это нападение. Тоже кто то - говорил... :-o
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§ Серый волк
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10150
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.05.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Валидаторы в общественном транспорте очень удобны, особенно когда часы пик и сплошные потоки людей с работы или на работу. В долю секунды можно оплатить проезд без всякого нала просто прислонив карту к считывателю. Даже если забыли транспортную карту, то вполне подходит кредитка банка. Я например плачу в общественном транспорте не всегда транспортной "тройкой", а могу картой американского банка. В Москве. Это выгоднее. Даже если вдруг не будет денег проезд оплачивается. Карта позволяет. и 20 дней беспроцентного периода.

Со всем остальным полностью согласен. Ничего другого от дикарей, только что осознавших суть колеса, ожидать и не приходится :-) Дайте им чужих денег побольше, они возьмут самое большое колесо. :lol:
Но при этом никогда не смогут закупить даже хоть немного похожую на качественную краску для разметки на дорогах.
Им это не нужно. Люди их не беспокоят.
Но как только визит из Астаны, будут лбы расшибать, частные дома по пути наспех обносить радостными заборами заколачивая окна. И красить зебры где попало лишь бы была видимость накрашена! :lol:
Глупые, но забавные! :lol:
Со стороны смотреть интересно! Примерно как за мышами в большой клетке с игрушками! :lol:



[Исправлено: Серый волк, 26.05.2019 - 14:21]
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§ Трэвэл
Re: Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 10:05
Комментарий удален модератором.
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§ Трэвэл
Re: Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не буду вдаваться в мудрости римских имПераторов, мне ближе пословица: каждый кулик свое болото хвалит. Но это явно не про Вас. Неужели за 30 лет нельзя найти ничего хорошего? Складывается впечатление, что Вы не живете в своей стране, а только "страдаете". Считаю, что позитивные мысли притягивают позитивное, а отрицательные ведут на тот свет - пожалейте, если не себя, то своих близких и окружение. А насчет власти, они слепок, лицо нашего общества, не пришельцы с других планет. Меняя общество в позитивную сторону, меняя мышление, мы поменяем окружение и сможем добиться, как бы это пафосно не звучало, чего-то "светлого".
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§ Трэвэл
Re: Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 10:34
Комментарий удален модератором.
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§ unrepeatable
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
unrepeatable


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 27.05.19 - 10:57
Комментарий удален модератором.
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§ Маркс
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 433
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 27.05.19 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: POS терминал-это удобно,не вижу ничего плохого.

Ну и что Вы там разглядели удобного? Даже если не брать во внимание расходование средств на поддержание рабочих мест за рубежом для производства самих аппаратов, запчастей к ним и программного обеспечения.

Неудобства предпринимателя:
1. Покупка аппарата.
2. Обслуживание.
3. Оплата процентов банку. Хотя этот вариант наверняка перекладывается на плечи покупателей, а так как нет возможности разделить покупки по карточкам и за нал, процент дерется со всех покупателей, даже у кого нет карточек.

Неудобства покупателя:
1. Кажущаяся быстрота обслуживания на деле является реальным тормозом при покупке. Даже там, где уже навострились работать с карточками и терминалы всегда подключены, покупатель то забудет код, то продавец потребует удостоверение личности и его три часа роют в сумочке. Потом не могут найти ручку для росписи или клиент забыл как расписывался на карте. То сам аппарат не хочет подключаться к нашему жутко скоростному интернету.
2. Странно видеть покупку пачки сигарет или коробка спичек в магазине у дома со всем этим карточным ритуалом, когда его затраты на бумагу, краску и ресурсы аппарата превышает в разы стоимость купленного товара.
3. Банальная переплата за товар с учетом содержания банковских работников, на самом деле никому не нужная, но ими же и продвигаемая.

Все мнимые удобства в виде отсутствия сдачи компенсируются опасностью кражи электронных денег с карточки всякими подвизающимися на этом деле мошенниками. Может быть когда-то это и станет удобством, но уровень нашего населения еще очень далек от глобальной цифровизации. Скорее всего перелом произойдет тогда, когда бомжам за сданные бутылки и крышки канализационных люков приемщики будут закидывать деньги на карточки и они пойдут в магазин к Добринцофф'у размахивая Visaми и MasterCardами c требованием разогреть пирожок в микроволновке или купить пакетик кофе три в одном, чтобы насладиться прекрасным утренним ароматом, оставив взамен благоухание давно немытых ног.
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§ Vital
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7602
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прав добр. Я веть правильно понял. У меня зарплата падает на карту. Есть пару магазинов. Они не обслуживают карты. Тема карт удобна.
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§ Маркс
Re: Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 433
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 27.05.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Но меня не покидает сомнение, что производители и поставщики этих аппаратов где-то кому-то хорошо заплатили. Те дали команду и исполнители начали все это внедрять.

Там даже не всегда заплатили. Какого-нибудь высокорангового чиновника специально подводят к какому-нибудь "новшеству" или он сам "случайно" нарывается на какое-нибудь необычное ноу-хау. Тут же следует грозный вопрос: "Почему у нас этого нет?". Громовой клич летит ниже по инстанциям, выбрасываются на помойку даже почти готовые собственные наработки, срочно закупаются технологии, оборудование и внедряется по живому, даже если все это экономически неоправдано. Потом начинают кусать локти, но назад пути уже нет. Так и процветаем показухой.
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