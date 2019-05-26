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НГ:
Но меня не покидает сомнение, что производители и поставщики этих аппаратов где-то кому-то хорошо заплатили. Те дали команду и исполнители начали все это внедрять.
Там даже не всегда заплатили. Какого-нибудь высокорангового чиновника специально подводят к какому-нибудь "новшеству" или он сам "случайно" нарывается на какое-нибудь необычное ноу-хау. Тут же следует грозный вопрос: "Почему у нас этого нет?". Громовой клич летит ниже по инстанциям, выбрасываются на помойку даже почти готовые собственные наработки, срочно закупаются технологии, оборудование и внедряется по живому, даже если все это экономически неоправдано. Потом начинают кусать локти, но назад пути уже нет. Так и процветаем показухой.