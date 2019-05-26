Маркс Николай ВОРОНИН: Нелепая страна #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 433

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:57 Цитата: Добринцофф: POS терминал-это удобно,не вижу ничего плохого.

Ну и что Вы там разглядели удобного? Даже если не брать во внимание расходование средств на поддержание рабочих мест за рубежом для производства самих аппаратов, запчастей к ним и программного обеспечения.



Неудобства предпринимателя:

1. Покупка аппарата.

2. Обслуживание.

3. Оплата процентов банку. Хотя этот вариант наверняка перекладывается на плечи покупателей, а так как нет возможности разделить покупки по карточкам и за нал, процент дерется со всех покупателей, даже у кого нет карточек.



Неудобства покупателя:

1. Кажущаяся быстрота обслуживания на деле является реальным тормозом при покупке. Даже там, где уже навострились работать с карточками и терминалы всегда подключены, покупатель то забудет код, то продавец потребует удостоверение личности и его три часа роют в сумочке. Потом не могут найти ручку для росписи или клиент забыл как расписывался на карте. То сам аппарат не хочет подключаться к нашему жутко скоростному интернету.

2. Странно видеть покупку пачки сигарет или коробка спичек в магазине у дома со всем этим карточным ритуалом, когда его затраты на бумагу, краску и ресурсы аппарата превышает в разы стоимость купленного товара.

3. Банальная переплата за товар с учетом содержания банковских работников, на самом деле никому не нужная, но ими же и продвигаемая.



Все мнимые удобства в виде отсутствия сдачи компенсируются опасностью кражи электронных денег с карточки всякими подвизающимися на этом деле мошенниками. Может быть когда-то это и станет удобством, но уровень нашего населения еще очень далек от глобальной цифровизации. Скорее всего перелом произойдет тогда, когда бомжам за сданные бутылки и крышки канализационных люков приемщики будут закидывать деньги на карточки и они пойдут в магазин к Добринцофф'у размахивая Visaми и MasterCardами c требованием разогреть пирожок в микроволновке или купить пакетик кофе три в одном, чтобы насладиться прекрасным утренним ароматом, оставив взамен благоухание давно немытых ног.