Vital Re: Полуторагодовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в... #1





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Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 14:44 Почему я разбежался. Это было одно из тем. Через каждые 5 мин кто то звонит из подруг ей. В один из день. Захожу домой. Моя курит в ване (я не курю). Сын в окнее с кем то общается из друзей. Я просто устал. Ругаться. Берегите детей. Женщины проснитесь.