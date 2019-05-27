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§ NG.kz
Полуторагодовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35816
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В управлении здравоохранения просят родителей не оставлять детей без присмотра и не надеяться на москитную сетку. В прошлом году в детскую областную больницу с травмами от падения с высоты доставили 54 ребенка.
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§ Vital
Re: Полуторагодовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в...
Vital


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Сообщений: 7602
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему я разбежался. Это было одно из тем. Через каждые 5 мин кто то звонит из подруг ей. В один из день. Захожу домой. Моя курит в ване (я не курю). Сын в окнее с кем то общается из друзей. Я просто устал. Ругаться. Берегите детей. Женщины проснитесь.
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§ Трэвэл
Полуторагодовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в Костанае
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 211
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 14:53
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