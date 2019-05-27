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§ NG.kz
Приговор в отношении обвиняемого в получении взятки председателя районного суда огласили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35816
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении Бекжана Жамбулова огласили сегодня, 27 мая, в суде № 2 Костаная. Он признан виновным по ст. 366 ч. 2 (получение взятки) и ст. 418 ч. 1 УК РК (вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта).
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§ Азамат Лисов
Re: Приговор в отношении обвиняемого в получении взятки...
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 27.05.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю это очень поможет остальным судьям не смотреть на лево и на право а только на закон при отправлении правосудия. Очень полезный прецедент
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§ drakon
Приговор в отношении обвиняемого в получении взятки председателя районного суда огласили в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16368
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Я думаю это очень поможет остальным судьям

Я думаю,что - не поможет.
Вот ментов, почти каждый
день - сажают. Что - помогает?... :-o
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