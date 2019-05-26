Серый волк Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #830





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10150

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:43 Цитата: drakon:

Не ходил я в этом году. Посмотрим,как Европа без меня будет... Не ходил я в этом году. Посмотрим,как Европа без меня будет...

Цитата: drakon:



Ну как там атмосфера выборов?



Вот тут Медуза сухими прогнозами делится:

https://meduza.io/news/2019/05/26/evroparlament-predstavil-pervyy-prognoz-itogov-vyborov-proevropeyskie-partii-poluchat-493-mesta-ultrapravye-57



[Исправлено: Серый волк, 26.05.2019 - 22:47]