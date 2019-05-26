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Куратор темы: drakon
§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7600
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.05.19 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот самая нормальная окрошка в воскресенье. Хорошая погода. После трудно дней.
8-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16363
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.05.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вот самая нормальная окрошка в воскресенье

НЕ - спорю,согласен... :lol: :oops:
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2973
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.05.19 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и подходит к заключению, время голосования.
У нас ещё и коммунальные местные выборы одновременно совпали с европейскими.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16363
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.05.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну вот и подходит к заключению, время голосования.

Не ходил я в этом году. Посмотрим,как Европа
без меня будет... :lol: :oops:
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§ Серый волк
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10150
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.05.19 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не ходил я в этом году. Посмотрим,как Европа без меня будет... :lol: :oops:

Цитата:
drakon:

Ну как там атмосфера выборов? :lol:

Вот тут Медуза сухими прогнозами делится:
https://meduza.io/news/2019/05/26/evroparlament-predstavil-pervyy-prognoz-itogov-vyborov-proevropeyskie-partii-poluchat-493-mesta-ultrapravye-57

[Исправлено: Серый волк, 26.05.2019 - 22:47]
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16363
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ну как там атмосфера выборов? :lol:

Серый, мои Деструктивные Силы - набрали
более 180 членов Парламента... :lol:
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