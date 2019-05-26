/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35813
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он напомнил, что обслуживают миллионный Шымкент всего 700 госслужащих, которым приходится несладко из-за серьезной нагрузки. А потому тут же предложил примерить на себя нелегкую долю акиматовского работника любого желающего.
Читать новость

* drakon
Re: Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16363
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.05.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я согласен, устроиться в любой - Акимат... :lol:
Профайл

§ pro100tak
Re: Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.05.19 - 02:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из всего работающего населения Казахстана 21 процент – чиновники. Для сравнения, в США и Германии это 14 процентов, в Китае – около девяти процентов. Япония является одним из мировых лидеров – восемь процентов. "У них один чиновник, получается, на 14 тысяч человек. У нас чиновник, начальник – на каждые 180 человек. Получается, у нас чиновников на душу населения в 80 раз больше! И, посмотрите, какие результаты развития в Японии и у нас. Вот наглядный ответ", – отметил депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев.
У нас да, какой-то ужас: полнарода на базаре, в магазинах или в сфере общепита, услуг работает и полнарода на шее бюджета - там и учителя, медики и тд и тп. Еще плюсануть армию, ментов и идрпр. А госслужащих у нас :-x... Нельзя их обижать, кто будет потом пилить, байконурить, мы же куда-то не туда пойдем без всяких тендеров, закупок, комиссий, заседаний :-( . Остается только посочувствовать бедолагам :-x
Профайл

§ pro100tak
Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 27.05.19 - 04:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дополню в связи с таким событием: "Заместитель акима Карагандинской области порезался ножом" Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zamestitel-akima-karagandinskoy-oblasti-porezalsya-nojom-369925/Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Из-за этого надо шуметь на всю РК? Что за ерунда? Молчали бы лучше, жуя орбит, никто бы ничего не знал, наверное. Ну порезался дома, упав на ножик, ну и типа несчастный случай:-x . А так получается, что не сам на ножик упал :-o . Жена буйная? Или муж любовницы обиделся? Или не так делил пирог?
Профайл

§ yudjin
Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5926
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.05.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
давайте уважать госслужащих!»

утибожемой... расплакался он, несчастные они, пожалейте их...
Да метлой не выгонишь из акиматов... рвутся они туда... помню как один из наших замов по паре месяцев в креслах сидел... образования, здравоохранения, акима города... судился аж за право в кресло втиснутся.
И зарплаты ведь не самые большие.... Просто у одних жажда власти в крови, у других теоретическая и, как показывает жизнь, практическая возможность запустить нечистую руку в народную казну.
Не для того они туда идут, чтобы в первую очередь о народе думать.

Цитата:
Когда придут многодетные матери с шумом, вот один день посмотрите, каково это.

А что же вы, типа спесиалисты, сидели чаи гоняли и о многодетных матерях не думали, пока они с шумом к вам не пришли? Что же вы не думали о детях, пока батут не перевернулся? Что же вы не думали, пока пожар в "Зимней вишне" не случился? ... пока ребенок в школе на лестнице не свалился? ...пока безмозгло несколько лет подряд не оболванивали деревья в городе?

[Исправлено: yudjin, 27.05.2019 - 09:43]
Профайл

§ yudjin
Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5926
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.05.19 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
У нас да, какой-то ужас:

Показательна в этом плане астана... город чиновников и их прислуги!
Ничего не производя, кроме понтов, город обхаживает, кормит, ублажает, развлекает колоссальную армию чинуш.
Профайл

§ Трэвэл
Re: Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Не для того они туда идут, чтобы в первую очередь о народе думать.

А ты, я смотрю, прям за народ... кроме как здесь комментить, еще что-нибудь можешь? Или на этом вся твоя "забота" о народе заканчивается?
Профайл

§ Трэвэл
Re: Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Что же вы не думали, пока пожар в "Зимней вишне" не случился?

Ты еще про пожар в "Хромой лошади" вспомни - как это аким Шымкента не углядел трагедию в смежном государстве?!
Профайл

§ yudjin
Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5926
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.05.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
кроме как здесь комментить, еще что-нибудь можешь?

ой, бай.. знакомые всё... прикормыши.
Перед тобой отчитываться не намерен что и для кого я делаю... да и бюджетные деньги я по карманам не тарю ;-)
Профайл

§ Трэвэл
Re: Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я согласен, устроиться в любой - Акимат...

А что уже в своей стране не можешь устроиться?
Профайл

§ Трэвэл
Re: Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ой, бай.. знакомые всё... прикормыши.

Я бы сразился с Вами в интеллектуальной дуэли. Но, как я вижу, Вы без оружия.
Профайл

§ Vital
Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7600
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Надо быть полным дураком чтом не воровать бюджетные деньги если есть такая возможность. Даже ты стал бы. Видя что будущее нет у твоего ребёнка. Сам начал бы, что б отправить подальше. В зависимости от украденого, можно в Англию или в рф. Выход только в изменение политики с верху.
Профайл

* maxsaf
Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1936
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Я бы сразился с Вами в интеллектуальной дуэли. Но, как я вижу, Вы без оружия.

А это - заноза. :oops: Я - за попкорном :lol:
Профайл

§ yudjin
Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5926
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.05.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Надо быть полным дураком чтом не воровать бюджетные деньги если есть такая возможность.

Вчера в КВН шутка понравилась...
-У нас в городской администрации решетки на окна поставили!
-Не понятно только, чтобы воры к ним не залезли или чтобы воры оттуда не выбрались?
Профайл

§ таноми52
Re: Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 733
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.05.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
кроме как здесь комментить, еще что-нибудь можешь? Или на этом вся твоя "забота" о народе заканчивается?


А что,yudjin у нас в акимате работает? Не знала...

Цитата:
Трэвэл:
Я бы сразился с Вами в интеллектуальной дуэли. Но, как я вижу, Вы без оружия.



Остроумие - не по адресу (anekdot № 29110)! . :lol:
yudjin всегда хорош! У вас нет шансов!
Он бьёт фактами, а не мелкими под*бами
:lol:
Профайл
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Iney, maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 223
Пользователей: 3
Всего: 226

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх