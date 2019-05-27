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§ NG.kz
Личность мужчины, труп которого был найден на остановке «Радуга» в Костанае, установила полиция
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35813
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- По обнаруженному трупу личность установлена - им оказался житель Костаная 1972 г. р., - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Труп был обнаружен без видимых признаков насильственной смерти.
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§ Vital
Re: Личность мужчины, труп которого был найден на остановке...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7600
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
, со стороны магазина "Нур",

По тихоньку анекдот становится реальностью.
Если б статья изначально по другому называлась. (труп был обнаружен на остановке напротив магазина Нур)
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§ Lex
Re: Личность мужчины, труп которого был найден на остановке...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 321
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 27.05.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этот сотрудник не пытался допросить усопшего по подозрению к несанкционированным митингам и запрещенной деятельности?
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