Цитата: давайте уважать госслужащих!»

утибожемой... расплакался он, несчастные они, пожалейте их...

Да метлой не выгонишь из акиматов... рвутся они туда... помню как один из наших замов по паре месяцев в креслах сидел... образования, здравоохранения, акима города... судился аж за право в кресло втиснутся.

И зарплаты ведь не самые большие.... Просто у одних жажда власти в крови, у других теоретическая и, как показывает жизнь, практическая возможность запустить нечистую руку в народную казну.

Не для того они туда идут, чтобы в первую очередь о народе думать.



Цитата: Когда придут многодетные матери с шумом, вот один день посмотрите, каково это.

А что же вы, типа спесиалисты, сидели чаи гоняли и о многодетных матерях не думали, пока они с шумом к вам не пришли? Что же вы не думали о детях, пока батут не перевернулся? Что же вы не думали, пока пожар в "Зимней вишне" не случился? ... пока ребенок в школе на лестнице не свалился? ...пока безмозгло несколько лет подряд не оболванивали деревья в городе?



[Исправлено: yudjin, 27.05.2019 - 09:43]