pro100tak Re: Помпезность высокая - заместитель главы МВД о видео с Аяном... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 320

Регистрация: 31.07.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:32 сначала даем генерала, потом увольняем. А почему не расстреляли или не посадили? Шутка, конечно же, но... с осадком и горечью. Был в свое время такой маршал СССР Кулик (расстрелян в 1950г.). Так за его маршальское звание ответили те, кому положено. А за это генеральство кто-нить ответит? Почему не увидели его невысокие моральные качества?