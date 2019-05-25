андрей 117 Re: Подумать страшно, чем мы кормим детей - Дарига Назарбаева об... #5





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Регистрация: 19.05.17 (Пользователи) Отправлено: - 11:15 прочитал только.90 процентов продуктов питания для детей завозятся в Казахстан из-за рубежа. Об этом заявила спикер Сената Дарига Назарбаева.дальше читать не стал это открытие для всего казахстанского народа.