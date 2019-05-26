Цитата: Нынешним летом в Костанайской области будут работать 12 детских лагерей - на два меньше, чем в прошлом году. На область в миллион человек!

Остальные видимо продали как деревья в городе на дрова, или просто разграбили как фермы в сёлах.

Виды на фото убогие. Как сохранившиеся реликты времён Хрущёва, зачем-то приправленные синей краской и безумными на данных лагерях орнаментами.

Светофор имени чувака с портретом вообще готов убить наповал!





Представляете степень деградации людей, которые этим занимаются?



Это окружение будет заниматься детьми и влиять на их развитие.



Я видел качественные лагеря в России. Они доступны. Не обязательно топовые флагманы Артек и Орлёнок на Черном море. Есть масса тематических лагерей с профильными системами совмещающими отдых, оздоровление и обучение. Там на порядок лучше окружение из цивилизованных людей с образованием лучших универов. И окружение детей соответствующее.



Выбор всегда есть. Нужно правильно искать. Иногда сезон при правильном выборе будет стоить ребенку больше по уровню развития, чем год в отсталой дичающей школе облепленной подобной символикой как эти смешные аляповатые лагеря.