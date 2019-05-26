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§ NG.kz
Несколько дней на свежем воздухе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35809
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нынешним летом в Костанайской области будут работать 12 детских лагерей - на два меньше, чем в прошлом году. В трех лагерях будут отдыхать дети-сироты и дети, лишенные попечения родителей, путевки в остальные 9 смогут купить все желающие. Корреспонденты «НГ» выяснили, как в них готовятся к началу сезона, а также узнали о других вариантах летнего отдыха, которые предлагают детям в нашем регионе.
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§ Серый волк
Re: Несколько дней на свежем воздухе
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10150
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.05.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нынешним летом в Костанайской области будут работать 12 детских лагерей - на два меньше, чем в прошлом году.
На область в миллион человек!
Остальные видимо продали как деревья в городе на дрова, или просто разграбили как фермы в сёлах. :-)
Виды на фото убогие. Как сохранившиеся реликты времён Хрущёва, зачем-то приправленные синей краской и безумными на данных лагерях орнаментами.
Светофор имени чувака с портретом вообще готов убить наповал!
:lol:

Представляете степень деградации людей, которые этим занимаются?

Это окружение будет заниматься детьми и влиять на их развитие.

Я видел качественные лагеря в России. Они доступны. Не обязательно топовые флагманы Артек и Орлёнок на Черном море. Есть масса тематических лагерей с профильными системами совмещающими отдых, оздоровление и обучение. Там на порядок лучше окружение из цивилизованных людей с образованием лучших универов. И окружение детей соответствующее.

Выбор всегда есть. Нужно правильно искать. Иногда сезон при правильном выборе будет стоить ребенку больше по уровню развития, чем год в отсталой дичающей школе облепленной подобной символикой как эти смешные аляповатые лагеря.
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§ Vital
Re: Несколько дней на свежем воздухе
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7597
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.05.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты не понось наши пеонер-лагеря. Я сам гонял в СССР, 7лет подряд в орлёнок. (, наш) Щас ребёнку купил путёвку в светофор. Хотя и не живу с ними. В рф не лучше тема.
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§ таноми52
Re: Несколько дней на свежем воздухе
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 731
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.05.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ты не понось наши пеонер-лагеря.



И правда, Серый!Умерьте Ваше критиканство! Отдохните. Не всё у нас так черно, как Вам кажется :-)
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§ Серый волк
Re: Несколько дней на свежем воздухе
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10150
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 27.05.19 - 01:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не всё у нас так черно, как Вам кажется :-)

:lol: :lol: Не! тут абсолютно не черно! Тут настолько всё пёстро и интересно, что раскрашки из Весёлых картинок и пестрые наряды цыганок отдыхают!
Показал эти чудо-фото знакомым с Флакона, они по всему миру лучшие инсталляции и арт пространства изучают.
Сказали: "о господи, где это, вроде не таджикистан?" :lol: :lol:
Ну в общем как эти надписи на латиницу заменят, точно все с таджикистаном путать будут. :lol:

Но главное внутри! Главное впереди!
Я верю, глядя на это, будет интереснее!! :lol: :lol: :lol:
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