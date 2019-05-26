Серый волк Николай ВОРОНИН: Нелепая страна #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10148

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:05 Валидаторы в общественном транспорте очень удобны, особенно когда часы пик и сплошные потоки людей с работы или на работу. В долю секунды можно оплатить проезд без всякого нала просто прислонив карту к считывателю. Даже если забыли транспортную карту, то вполне подходит кредитка банка. Я например плачу в общественном транспорте не всегда транспортной "тройкой", а могу картой американского банка. В Москве. Это выгоднее. Даже если вдруг не будет денег проезд оплачивается. Карта позволяет. и 20 дней беспроцентного периода.



Со всем остальным полностью согласен. Ничего другого от дикарей, только что осознавших суть колеса, ожидать и не приходится Дайте им чужих денег побольше, они возьмут самое большое колесо.

Но при этом никогда не смогут закупить даже хоть немного похожую на качественную краску для разметки на дорогах.

Им это не нужно. Люди их не беспокоят.

Но как только визит из Астаны, будут лбы расшибать, частные дома по пути наспех обносить радостными заборами заколачивая окна. И красить зебры где попало лишь бы была видимость накрашена!

Глупые, но забавные!

Со стороны смотреть интересно! Примерно как за мышами в большой клетке с игрушками!







[Исправлено: Серый волк, 26.05.2019 - 14:21]