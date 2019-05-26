Серый волк Re: Воссоздано лицо человека, жившего 1300 лет назад #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10148

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:43 Поедая обед из того, что бог послал из стабфонда на дикие распродажи, обязательно помните, что когда акунаматат окончательно превратит город в пустыню, пройдут века и на место заросших бурьяном руин придут археологи. Откопают ваши скелетики и будут цокать языками, что витаминов дескать не хватало. медицина была убогая, экология ужасная, воду скелеты неизвестного поселения пили плохую.



Так что кушайте морковку, салаты. Акунамататским не давайте, а то от витаминов их мозговая деятельность улучшится, и они город быстрее разграбят.