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§ NG.kz
Воссоздано лицо человека, жившего 1300 лет назад
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35809
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам реконструктора, его поразило отличное состояние зубов мужчины. Чтобы выделить эту особенность, ученый решил изобразить Аделазия Эбальхуса слегка улыбающимся, и это решение далось ему нелегко.
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§ Серый волк
Re: Воссоздано лицо человека, жившего 1300 лет назад
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10148
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.05.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поедая обед из того, что бог послал из стабфонда на дикие распродажи, обязательно помните, что когда акунаматат окончательно превратит город в пустыню, пройдут века и на место заросших бурьяном руин придут археологи. Откопают ваши скелетики и будут цокать языками, что витаминов дескать не хватало. медицина была убогая, экология ужасная, воду скелеты неизвестного поселения пили плохую.

Так что кушайте морковку, салаты. Акунамататским не давайте, а то от витаминов их мозговая деятельность улучшится, и они город быстрее разграбят. :lol:
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